Kauza Očistec: Komando policajtov malo vraj pomáhať aj niekdajším klientom exministra Gála

Zhovievavosť zo strany polície

Spory s daniarmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - V aktuálnej kauze Očistec sa pri vyšetrovaní spomínajú aj niekdajší klienti exministra spravodlivosti za stranu Most-Híd Gábora Gála . Uviedol to spravodajský web Aktuality.sk s tým, že komando policajtov na čele s bývalým prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom podľa obvinení pomáhalo viacerým podnikateľom, nad ktorými sa vznášala hrozba trestného stíhania.Takto si mali riešiť problémy so zákonom aj podnikatelia s pohonnými hmotami z južného Slovenska, ktorí stoja za firmami zo skupiny Jopi.V tomto prípade ide o dvojicu biznismenov Jozefa Kertésza a Štefana Nagya, ktorých odsúdili za to, že už v deväťdesiatych rokoch štát obrali o peniaze na dani z pridanej hodnoty.Muži od roku 2017 zároveň čelia obvineniu z daňových deliktov, pri ktorých mali spôsobiť miliónové škody. Podľa záverov vyšetrovateľov z kauzy Očistec sa pokúsili všetko zvrátiť a zariadiť si zhovievavosť zo strany polície.Spravodajský portál fungovanie reťazca popísali nasledovne: v prospech biznismena s palivami Kertésza mal exsiskár František B. uplácať bývalého šéfa národnej finančnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka – peniaze mu údajne priniesol bývalý šéf kriminalistov finančnej správy Ľudovít Makó Za 200-tisíc eur mali zabezpečiť, aby v prípade vyšetrovanej firmy Jopi Trade nedošlo k zadržaniu podozrivých osôb a aby im bolo obvinenie v daných veciach len doručené.„Odmena však mala slúžiť aj na to, aby Bernard S. zabezpečil taký vývoj vyšetrovania, ktorý bude v prospech obvinených. Ďalšou požiadavkou bola minimalizácia negatívnych dôsledkov na firmu Jopi a jej majiteľov,“ uviedol portál.Firma Jopi Trade v minulosti využívala právne služby politika Gábora Gála . Zastupoval ju v sporoch s daniarmi, ktorých podnikatelia žalovali, že im nevyplatili všetky požadované daňové vratky.Gál ich zastupoval ešte ako poslanec Národnej rady SR. Keď sa Gál stal ministrom, nemohol ďalej vykonávať advokátsku činnosť a zastupovanie po ňom prebral jeho bývalý asistent Karol Nagy.Gábor Gál nepotvrdil, či sa po odchode z pozície ministra do advokácie vrátil k svojim bývalým klientom. „Neviem vám to teraz povedať, prevzal som strašne veľa vecí,“ odpovedal pre portál exminister.