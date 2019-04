Kauza platinových sít nie je stále doriešená a vracia sa na súd

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bratislava 24. apríla (TASR) - Kauza platinových sít, kde figurujú traja obžalovaní, a to bývalý vedúci úradník štátnych rezerv Ján K., vedúci služobného úradu rezerv Juraj L. a znalec Ondrej B., doteraz stále nie je uzavretá, a to ani na prvostupňovom súde - Okresnom súde (OS) Bratislava I.Pritom bývalý zákonný sudca Stanislav Dutko koncom januára minulého roku vec Jána K. vylúčil na samostatné konanie. Zároveň však vtedy odsúdil znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil.odpovedal v stredu na otázku TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Noví zákonní sudcovia sa oboznamujú so spisom a študujú uvedené trestné veci.Podľa slov Adamčiaka zase vo veci, týkajúcej sa obžalovaných Ondreja B. a Jána L. , ktorá bola naposledy vrátená prípisom KS v Bratislave 18. februára tohto roku, nový zákonný sudca po Dutkovi odstráni zistené nedostatky a vytknuté pochybenia pri vyhotovovaní rozhodnutia. Následne vec predloží odvolaciemu KS v Bratislave na rozhodnutie o odvolaní. Krajský súd však už raz, a to 31. augusta minulého roku, prípisom vrátil prípad dvoch neprávoplatne odsúdených naspäť sudcovi Dutkovi ako predčasne predloženú.V prípade možného podhodnoteného predaja tzv. platinových sít Správou štátnych hmotných rezerv SR prokurátor obžaloval bývalých nominantov SDKÚ v SŠHR – spomínaného Jána K., Juraja L. a znalca Ondreja B. Trojica mužov čelila obžalobe z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom, v prípade znalca aj z prečinu nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu.OS BA I v januári minulého roku odsúdil len znalca Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere jedného roka. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil. O poslednom z trojice obžalovaných, Jánovi K., súd vtedy nerozhodoval, pretože jeho prípad vylúčil na samostatné konanie z dôvodu jeho dlhodobej práceneschopnosti. Rozsudok nebol právoplatný. Odvolal sa ako prokurátor krajskej prokuratúry, tak aj obžalovaný Ondrej B. a jeho právny zástupca.Znalec mal oceniť sitá na sumu 81.720 eur, pričom ich reálna trhová hodnota bola približne 2,8 milióna eur. Štát tak pri predaji platinových sít mal prísť zhruba o 2,2 milióna eur. Podľa názoru súdu boli za predaj podhodnotenej platiny zodpovední aj ďalší ľudia, ktorí obvinení neboli.