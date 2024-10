Kauza sekty AllatRa má dohru. Žilinka chce odvolať námestníka žilinskej krajskej prokuratúry

Žilinka považuje odvolanie za nevyhnutné

Prokurátor zastavil trestné stíhanie











21.10.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce odvolať Martina Kováča z funkcie námestníka krajského prokurátora v Žiline pre kauzu spojenú so sektou AllatRa/ Tvorivá spoločnosť Ako informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová , Žilinka už predtým vyzval dotyčného na okamžité vyvodenie osobnej personálnej zodpovednosti pre objektívne poškodenie reputácie prokuratúry v súvislosti s konaním v medializovanej trestnej veci, ten to však odmietol.Z tohto dôvodu generálny prokurátor požiada Radu prokurátorov SR o predchádzajúce vyjadrenie k odvolaniu menovaného, ktoré je nevyhnutým predpokladom na rozhodnutie o odvolaní prokurátora z vedúcej funkcie. Kováč totiž v predmetnej trestnej veci predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú.„Generálny prokurátor považuje odvolanie M. K. z funkcie vedúceho prokurátora za nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti a dobrej povesti prokuratúry,“ zdôraznila Drobová.Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka, ktorá sa zaoberala pôsobením sekty AllatRa a Tvorivá spoločnosť.Skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, totiž nie je trestným činom. Trestné stíhanie sa týkalo českej reportérky Kristiny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá konkrétne upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov. Niektoré úkony v konaní vykonávala prokurátorka Krajskej prokuratúry Žilina Lucia Pavlaninová, ktorá je spájaná so sektou. V tejto súvislosti už čelí disciplinárnemu návrhu.