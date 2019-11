Kauza sídla ELA je sporom medzi inštitúciami EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. novembra (TASR) - Sídlo Európskeho úradu práce (ELA) sa stalo predmetom súdneho sporu medzi inštitúciami EÚ. Uviedol to týždenník Politico s vysvetlením, že Slovensko sa nemusí obávať, že príde o bratislavské sídlo tejto agentúry EÚ.Politico pripomenul, že Európsky parlament (EP) začiatkom októbra podal žalobu voči rozhodnutiu Rady EÚ (členské krajiny) o umiestnení sídla ELA do Bratislavy.Ministri práce a zamestnanosti členských krajín EÚ vybrali v júni Bratislavu ako sídlo pre ELA v rámci súťaže, do ktorej sa zapojili aj hlavné mestá Bulharska, Cypru a Lotyšska. Bratislava získala 15 z 28 hlasov už v prvom kole hlasovania.Podľa práva EÚ sú to národné vlády, ktoré majú výlučné právo určiť sídlo inštitúcií prostredníctvom hlasovania vo formáte Rady ministrov. EP sa však odvoláva na tvrdenie, že agentúra ELA bola vytvorená na základe pravidiel EÚ o voľnom pohybe a sociálnom zabezpečení, pri ktorých má mať europarlament ako spoluzákonodarca rovnaké slovo. K tomu však nedošlo, uviedol pre Politico nemecký europoslanec a spravodajca Výboru EP pre rozpočet Jens Geier.Spoločné vyhlásenie inštitúcií EÚ o decentralizovaných agentúrach z roku 2012 rovnako spresňuje, že vlády EÚ majú právo určovať sídla agentúr, EP však tvrdí, že to je skôr "politické usmernenie" ako právne záväzné pravidlo.Poslanci z Výboru EP pre právne záležitosti po hlasovaní za zatvorenými dverami z 25. septembra odporučili predsedovi EP Davidovi Sassolimu, aby podal žalobu na Súdnom dvore EÚ voči Rade EÚ vo veci určenia sídla ELA.Týždenník Politico v tejto súvislosti konštatoval, že predmetná žaloba predstavuje eskaláciu mocenského boja medzi Radou EÚ a europarlamentom. Zároveň periodikum citovalo nemenovaného slovenského diplomata, žepovedal holandský europoslanec Jeroen Lenaers, ktorý v EP dohliadal na legislatívu vytvárajúcu ELA.dodal poslanec Geier.Stále zastúpenie SR pri EÚ 28. septembra v súvislosti s náznakmi, že právny výbor EP sa chystá napadnúť postup pri výbere sídla novej agentúry, uviedlo, žeuskutočnil v súlade s právom EÚ" a Slovensko preto akúkoľvek snahu spochybňovať tento výber považuje za neopodstatnenú.Na žalobu EP, že Rada EÚ prisídla pre Európsky úrad práce konala nezákonne, musia členské krajiny zareagovať najneskôr do 10. decembra.(spravodajca TASR Jaromír Novak)