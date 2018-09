Kauza Skripaľ: Čepigu spoznala väčšina jeho rodákov z obce Berezovka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. septembra (TASR) - Ruský denník Kommersant vo štvrtok priniesol reportáž z obce Berezovka v Amurskom kraji na ruskom Ďalekom východe, kde dlhé roky žila rodina Anatolija Čepigu. Investigatívny server Bellingcat o nej tvrdí, že bol jedným z dvoch agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU, obviňovaných britskými úradmi z pokusu o otrávenie bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury.Novinári denníka Kommersant sa v Berezovke stretli s niekoľkými ľuďmi. Všetci však požiadali, aby denník nezverejnil ich mená, pretože majú obavy, že by mohli mať problémy s ruskou tajnou službou FSB. Spresnili, že Anatolija Čepigu videli naposledy pred asi desiatimi rokmi, ale väčšina z nich si je istá, že muža, o ktorom sa hovorí ako o Ruslanovi Boširovovi, poznali ako Anatolija Čepigu.uviedla Čepigova rodáčka, s ktorou sa často vídali za školských čias. Dodala, že ho spoznala vo všetkých príspevkoch médií, ku ktorým sa dostala. Správy k tejto téme sledujú aj ostatní Čepigovi rodáci.Ďalšia žena uviedla, že o ČepigoviKommersant napísal, že Čepiga vyštudoval vysokú vojenskú školu a po nej dostal umiestenku. Jeho rodičia sa presťahovali do mesta Blagoveščensk.Rodáci z Berezovky tvrdia, že Čepiga je ženatý a má dve deti. Nie tak dávno sa v dedine hovorilo o tom, že Čepigova rodina dostala v Moskve štvorizbový byt.V dedine sa vedelo aj o tom, že Čepiga bol na tajnej misii v zónach vojnových konfliktov.uviedla iná obyvateľka Berezovky.Kommersant však v dedine našiel aj ženu, ktorá tvrdila, že Čepigu stretla pred asi desiatimi rokmi, keď prišiel do Berezovky na návštevu k príbuzným.dodala.Britské úrady považujú Ruslana Boširova a Alexandra Petrova za agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU. V rozhovore, ktorý po zverejnení svojej identity britskými úradmi poskytli 13. septembra šéfredaktorke ruskej spravodajskej televízie RT Margarite Simonianovej, obaja Rusi tvrdili, že do Salisbury pricestovali ako turisti.V Británii tento televízny rozhovor označili za trest pre oboch mužov za to, že misiu v Británii nezvládli.