Kauza údajne zničeného ruského cintorína by mohla skončiť pokutou 50 eur, podľa polície a nedošlo k hanobeniu hrobov

Pokuta 50 eur

Ruský hoax

Trestné stíhanie

10.7.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovanie nepotvrdilo trestný čin spojený s údajným zničením vojnového cintorína vo východoslovenskej obci Ladomirová pri Svidníku. Informoval o tom Denník N s tým, že odstránením betónových obrubníkov na cintoríne, kde sú pochovaní aj ruskí vojaci z I. svetovej vojny podľa polície a prokuratúry nedošlo k hanobeniu hrobov.Okresný úrad v Prešove v tejto súvislosti za administratívne pochybenie vyrubil pokutu 50 eur, keďže obec stavebnú úpravu na cintoríne nemala odobrenú rezortom vnútra. Voči rozhodnutiu sa obec odvolala.„Kauzu sprevádzali veľké emócie, ruská ambasáda v septembri 2022 vyvolala škandál pre vybratie obrubníkov z cintorína a generálny prokurátor Maroš Žilinka dal vyšetrovať podozrenia z hanobenia hrobov vojakov," pripomenul denník s tým, že pri moci vtedy bola vláda Eduarda Hegera Polícia, ale aj ministerstvá obrany a zahraničných vecí vtedy upozorňovali, správy o zničení hrobov sú ruský hoax. „Žilinka sa priklonil na stranu Rusov, vravel o zničení hrobov ruských vojakov," zdôraznil Denník N.Zničenie cintorína podľa denníka od začiatku odmietal vtedajší starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper (nezávislý).„Bránil sa, že za jeho éry obrubníky vybrali, lebo sa rozpadávali a komplikovali napríklad kosenie, o cintorín sa však ďalej starali. Za svoju jedinú chybu považoval, že na vybratie obrubníkov nemal písomný súhlas ministerstva. Iba im telefonoval, a keď nemali výhrady, bral to za vybavené," uviedol Denník N.Vo veci sa následne viedlo trestné stíhanie pre podozrenie z hanobenia miesta posledného odpočinku. Podľa zákona za to hrozí väzenie od šiestich mesiacov do piatich rokov.Na údajné zničenie hrobov vojakov na cintoríne podľa denníka upozornil ruskú stranu Ladislav Bojčík, ktorý bol starostom obce pred Cuperom. V súčasnosti je starostkou obce jeho manželka Oľga Bojčíková ( Hlas-SD SNS ).