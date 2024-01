Káva v tehotenstve áno, alebo nie? A aj to zo Slovenska?

Káva v tehotenstve: Základné fakty

Čo hovorí veda:



Množstvo kofeínu : Odborníci odporúčajú, aby tehotné ženy obmedzili príjem kofeínu na maximálne 150 – 200 mg denne.

Nie je káva ako káva : Rôzne typy kávy obsahujú rôzne množstvo kofeínu. Napríklad espresso má približne 64 mg kofeínu na dávku, zatiaľ čo štandardná šálka filtrovanej kávy môže obsahovať až 95 mg. Na obsah kofeínu však má vplyv aj druh zrna, ktorý použijete na svoju lahodnú šálku kávy. Každá úroda, dokonca z rovnakého druhu kávovníka, má odlišnú hladinu kofeínu. Na jeho výšku vplýva tiež spôsob praženia. Všeobecne platí, že čím svetlejšia alternatíva, tým viac kofeínu.

Bezkofeínová alternatíva: Pre tých, ktorí sa celkom nechcú vzdať možnosti dopriať si tento lahodný nápoj, je bezkofeínová káva ideálnym riešením. Obsahuje len minimálne množstvo kofeínu (3-7 mg na šálku).





Ako bezpečne konzumovať kávu počas tehotenstva



Opatrne s množstvom: Dôležité je dodržiavať odporúčané množstvo kofeínu.

Pozor na skrytý kofeín: Kofeín sa nachádza aj v iných produktoch ako čokoláda, niektoré druhy čaju a niektoré nealkoholické nápoje. Napríklad pre porovnanie v tyčinke mliečnej čokolády je 25 mg kofeínu a v horkej až 80 mg kofeínu.

Bezkofeínová káva: Ideálna voľba pre tehotné ženy, ktoré si chcú užiť chuť kávy bez obáv.





Prečo si vybrať bezkofeínovú kávu zo slovenskej pražiarne?

23.1.2024 (SITA.sk) -Tehotenstvo je jedinečná etapa v živote každej ženy, sprevádzaná mnohými otázkami a rozhodnutiami. Medzi tieto otázky patrí aj konzumácia kávy. Mnohé budúce mamičky sa pýtajú: „Je bezpečné piť kávu počas tehotenstva?“ V nasledujúcich riadkoch nájdete odpovede a poradenstvo založené na súčasných lekárskych odporúčaniach a výskumoch.Podľa viacerých výskumov konzumácia vysokých dávok kofeínu (viac ako 200 mg denne) môže mať nepriaznivý vplyv na tehotenstvo. Kofeín je totiž stimulant, ktorý sa prirodzene vyskytuje v káve, čaji, čokoláde a niektorých liekoch. Môže prechádzať placentou a ovplyvňovať rast plodu. Prečo je to tak, na to vedci nenašli doteraz jednoznačnú odpoveď. Jedna teória sa napríklad nazdáva, že kofeín sťahuje krvné cievy okolo maternice a placenty, čo spôsobuje, že plod dostáva menej krvi, ktorú potrebuje.Ak hľadáte kvalitnú bezkofeínovú kávu či jej kofeínové varianty, nemusíte ísť ďaleko. Aj na Slovensku máme pražiarne kávy, ktoré sa pýšia výnimočnou kvalitou. Takou je pražiareň kávy v Bratislave, ktorá praží svetovú kávu jedinečnej chuti i vlastné pražiarenské špeciality od roku 2018. Káva je vyberaná najmä z menších plantáží v latinskej Amerike a Afrike. Na praženie využívajú vlastné postupy, vďaka ktorým zákazníci oceňujú chuť a vôňu ich káv.Ich bezkofeínová káva Decaf je pražená s láskou a umením, aby ste si mohli vychutnať dokonalú šálku kávy bez obáv. Kvalitná organická arabica, ktorá bola šetrnou a nechemickou metódou zbavená kofeínu je preto ideálnou voľbou pre tehotné ženy, kojace matky či ľudí, ktorí majú obmedzenie v príjme kofeínu.Vychutnajte si bez ohľadu na vašu situáciu chuť sladkých karameliek a trstinovej melasy dokonale doplnenej kakaovým akcentom – chuť zodpovedajúcej 100 % arabice z Peru a objednajte si svoju kávu priamo na https://simplecoffee.eu/. Či už ste tehotná alebo len hľadáte zdravšiu alternatívu, bratislavská pražiareň kávy Simple Coffee má pre vás to pravé.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.