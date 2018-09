KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: Vanda Rozenbergová o knihe Tri smrtky sa plavia

Vanda Rozenbergová v relácii Kaviareň na Patrónke. Foto: Tablet.TV Vanda Rozenbergová v relácii Kaviareň na Patrónke. Foto: Tablet.TV

Bratislava 24. september (Tablet.TV) - Po druhýkrát sa prebojovala do finále vysoko hodnotenej literárnej súťaže Anasoft litera.



Jej kniha Muž v jame a deti z lásky skončila spomedzi vyše 200 kníh v top päťke. Vanda Rozenbergová je multižánrová osobnosť, skvele píše, zaujímavo maľuje a je aj organizátorkou letných táborov pre deti z detských domovov a chudobných rodín.



V tieto dni vyšla jej ďalšia kniha Tri smrtky sa plavia, ktorá by nemala mať nižšie ambície ako tie predchádzajúce. Príbeh Karoly Vojtylovej a jej novej rodiny vás určite dostane do kolien.