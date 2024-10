Každý druhý Slovák si vyberá bývanie podľa princípov trvalej udržateľnosti, aj preto prichádza nový trend

Umenie udržateľnosti a nový trend

16.10.2024 (SITA.sk) - Kúpu nehnuteľnosti máme čoraz viac spojenú s dôrazom na trvalú udržateľnosť. Energetická nenáročnosť a použitie vhodných stavebných materiálov sú pri výbere bývania kľúčové až pre 45 % ľudí v krajine. Preferencie obyvateľov Slovenska sprostredkoval prieskum spoločnosti Kantar Slovakia realizovaný počas leta. Na výsledky reaguje stavebný sektor.Trendy posledných rokov ukazujú, že záujem ľudí o vplyv bývania na životné prostredie narastá. Čoraz viac uprednostňujeme projekty, ktoré sú energeticky efektívne, využívajú obnoviteľné zdroje energie a prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Kantar Slovakia až 45 % obyvateľov SR považuje trvalú udržateľnosť a energetickú nenáročnosť za kľúčový faktor pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti.Respondenti mohli v prieskume označiť viacero možností, nie však viac ako tri. Až 71 % ľudí zvažuje mimo iného cenovú dostupnosť. Napríklad lokalitu bývania označilo za podstatnú tému 45 % opýtaných. Materiály prospešné pre zdravie sú rozhodujúcim kritériom pre 28 % ľudí. Infraštruktúru služieb a ich dostupnosť vníma ako dôležitú 26 % obyvateľov Slovenska.Ako potvrdil prieskum, v kontexte znižovania environmentálneho vplyvu každodenného života narastá záujem o stavebné projekty navrhnuté s ohľadom na udržateľnosť a úsporu energií. Ide samozrejme aj o energeticky efektívne riešenia, ako sú tepelné čerpadlá či solárne panely, no tam sa všetko len začína."Do popredia sa však stále viac dostáva aj záujem o využitie nízkouhlíkových materiálov, čo sa prejavuje na celom stavebnom trhu. V Danucem sa sústreďujeme na zabudovaný uhlík, teda uhlíkovú stopu samotného materiálu," hovorí Fedja Rojnik, riaditeľ segmentu betónov a prefabrikátov spoločnosti Danucem, ktorá je expertom na stavebné materiály, a zároveň prevádzkuje najväčšiu sieť betonární na Slovensku. Tie ponúkajú stavebné riešenia na mieru každému subjektu alebo samostaviteľovi, ktorý chce v rámci svojej stavby znížiť uhlíkovú stopu.Spoločnosť Danucem neustále pracuje na vylepšovaní udržateľnosti stavebných materiálov. Aj preto na Slovensko prináša nový nízkouhlíkový betón pod značkou COBION vyrobený s použitím najudržateľnejších technológií dostupných na trhu. Nízkouhlíkový betón COBION pritom ponúka potrebnú odolnosť a jeho vlastnosti zaručujú dostatočnú životnosť stavby."Pozorne sledujeme požiadavky nielen moderného sveta stavebníctva, ale zároveň sa v širšom kontexte pozeráme na potreby obyvateľov Slovenska, komunítA regiónov, kde pôsobíme. Nízkouhlíkový betón generuje prínos z pohľadu trvalej udržateľnosti. Ako stavebný materiál s nízkymi emisiami CO2 sa stále viac presadzuje v západoeurópskych krajinách. Tie podľa prognóz v najbližších rokoch čaká rast investícií do udržateľných stavebných technológií a materiálov až o 20 %. Podobný trend nastupuje aj v našom regióne," uvádza Fedja Rojnik.Cement je druhou najpoužívanejšou surovinou na svete a používa sa na výrobu betónu. Podľa odborníkov výroba cementu prispieva k 7 až 8 % globálnych emisií CO2. Betón je najviac používaným stavebným materiálom na svete a skladá saZ cementu, kameniva, vody, prísad a prímesí. Hoci kamenivo predstavuje najväčšiu časť betónu z hľadiska objemu, cement je z pohľadu uhlíkovej stopy jeho najdôležitejšou zložkou. Práve 70 % až 80 % CO2 obsiahnutého v betóne pochádza z cementu. Pri agende emisií skleníkových plynov sa spoločnosť Danucem riadi vysokými štandardmi iniciatívy Cement Sustainability Initiative (CSI) od Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD), ktorej je skupina CRH aktívnym členom.Cementárne spoločnosti Danucem v Rohožníku a Turni nad Bodvou dokážu využívať energetický potenciál alternatívneho paliva, ktorý by inak skončil na skládkach. Využívaním alternatívnych surovín, ako je oceliarenská troska, šetrí spoločnosť prírodné zdroje a významne znižuje svoju produkciu CO2. Obe cementárne preto patria k európskej špičke v rámci svojho prístupu k znižovaniu uhlíkovej stopy. Danucem tak dosahuje na Slovensku najnižšie emisie CO2 v rámci výroby cementu (ako hlavného materiálu na výrobu betónu).Spoločnosť prináša vďaka nízkouhlíkovému betónu pozitívnu zmenu pre stavebný sektor. "Rozumieme, že zníženie uhlíkovej stopy v stavebníctve je dôležitou témou, a preto sa jej uplynulé roky intenzívne venujeme. Chceme vytvárať patričný priestor pre edukáciu o nesporných výhodách nízklouhlíkového betónu, pretože sme presvedčení, že prispieva ku kultúre nášho bytia. 