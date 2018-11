Kazachstan chce so SR spolupracovať v oblasti automobilového priemyslu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 15. novembra (TASR) - Kazachstan chce so Slovenskom spolupracovať v oblasti, energetiky, obnoviteľných zdrojov, budovania infraštruktúry, ako aj v oblasti automobilového priemyslu. Uviedol to vo štvrtok slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení rokovania s kazašským premiérom Bakytžanom Sagintajevom a prezidentom Nursultanom Nazarbajevom.Návštevou Astany končí premiér svoju pracovnú cestu v strednej Ázii. "vyhlásil Pellegrini.Pre Kazachstan je zaujímavý automobilový priemysel, ktorý dominuje na Slovensku." povedal slovenský premiér.Záujem o investície zo Slovenska potvrdil na slovensko-kazašskom obchodnom fóre aj samotný kazašský premiér." uviedol na fóre Sagintajev.Vyčíslil, že objem priamych zahraničných investícií v jeho krajine dosiahol 250 miliárd eur.doplnil kazašský premiér. Za dôležité označil aj to, že Kazachstan má kvalitné medzinárodné spojenie a vybudovanú sieť železničných trás. "pochválil sa Sagintajev.V Kazachstane sa už podarilo uspieť niekoľkým slovenským firmám. Napríklad slovensko-česko-nemecké konzorcium tam buduje jednu z najväčších solárnych elektrární. Pellegrini sa popoludní pôjde pozrieť aj do Kliniky laserovej chirurgie oka, za ktorou stoja tiež slovenskí investori.