Každá generácia ľudí má rozdielne požiadavky a očakávania v práci. Súhlasíte s podmienkami tej vašej generácie?

Každá generácia má špecifické postoje

Aké generácie poznáme?

Ľudia z generácie Z odmietajú robiť nadčasy

Mileniáli nechcú byť denne zavretí v kancelárii

Generácia X oceňuje parkovacie miesto aj čo najdlhšiu dovolenku

Pre Baby Boomers je dôležitá stabilita a dôvera

31.7.2024 (SITA.sk) - Každá generácia ľudí má rozdielne požiadavky a očakávania v práci. Firmy by preto mali brať do úvahy tieto špecifiká. Potvrdila to firma Alma Career Slovakia , ktorá zastrešuje najväčší slovenský portál s ponukami práce Profesia.sk. Zároveň tvrdí, že firmy už pri písaní pracovných ponúk volia tón aj obsah podľa toho, koho chcú osloviť.„Ak hľadajú zamestnanca, ktorý má dlhoročné skúsenosti, zvolia serióznejší tón a vyzdvihnú stabilitu spoločnosti. Ak potrebujú do tímu mladšiu osobu, ktorá napríklad bude spravovať sociálne siete, volia priateľský tón a v ponuke uchádzačom a uchádzačkám tykajú,” uviedla hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová V čase, keď je nedostatok pracovnej sily a v najmä v prípade kvalifikovaných pozícií je problém obsadiť niektoré miesta, by mali podľa Melcerovej firmy robiť všetko pre to, aby si šikovných zamestnancov a zamestnankyne udržali.Zatiaľ čo na požiadavky generácií X a Y sú už zvyknutí a pracovné postupy majú nastavené tak, aby to vzájomne fungovalo, so špecifikami generácie Z sa na pracovnom trhu začali stretávať len pomerne nedávno.Na druhú stranu prieskum personálnej agentúry Grafton Gi Group ukázal, že každá generácia má svoje špecifické postoje a názory, ktoré v jednom tíme dokážu spolupracovať aj sa navzájom rešpektovať.„Zároveň sa potvrdilo, že sa pomaly ale isto začínajú zmývať historicky zažité stereotypy, a naopaktrh začína reflektovať na prirodzenú generačnú diverzitu,” prezradila marketingová riaditeľka Grafton Jitka Kouba.Generáciou môžeme označiť skupinu ľudí, ktorí sa narodili a žijú v približne rovnakom časovom období. Väčšinou majú podobné postoje, hodnoty a skúsenosti, ktoré sa vyformovali rovnakými spoločenskými, politickými a ekonomickými udalosťami či trendami počas rokov.V súčasnosti sa spoločnosť delí do šiestich týchto kategórií. Najstaršiazahŕňa osoby narodené v rokoch 1928 až 1945, ktoré zažili Veľkú hospodársku krízu, druhú svetovú vojnu , a charakterizuje ich najmä tichosť a konzervatívnosť.Ľudia narodení v rokoch 1946 až 1964 patria do, ktorej názov pochádza z nárastu pôrodnosti po druhej svetovej vojne. Tieto osoby vyrastali v období hospodárskej prosperity a spoločenských zmien ako napríklad hnutie za občianske práva.Počas ekonomických kríz, rozvodovosti a nástupu digitálnych technológií vyrastala. Z tohto dôvodu sú osoby narodené v rokoch 1965 až 1980 často považované za skeptické a nezávislé.Mileniáli alebo tiežzahŕňa obyvateľov narodených v rokoch 1981 až 1996. Tým, že vyrastali v rýchlom rozvoji technológií a internetu, sú známi svojou adaptabilitou, uprednostňovaním zážitkov pred materiálnymi vecami a inklinujú k sociálnej spravodlivosti.Najmladšou generáciou na trhu práce je, ktorej členovia sa narodili v rokoch 1997 až 2012. Ide o prvú generáciu, ktorá vyrastala v úplne digitálnom svete, vďaka čomu sa títo ľudia vyznačujú technickou zdatnosťou, diverzitou a inkluzívnosťou.Poslednou generáciou je, kam patria všetci narodení od roku 2013 a neskôr. Keďže predstavitelia tejto generácie sú ešte stále vo vývoji, predpokladá sa, že budú ešte viac prepojení s technológiami a digitálnymi zariadeniami než predchádzajúce generácie.Pre najmladších zamestnancov, teda tých z generácie Z, je robiť viac vecí naraz prirodzené, preto vyhľadávajú flexibilné pracovné možnosti. Túžia po maximálnej nezávislosti, neradi sa však rozhodujú sami. Sú skvelí tímoví hráči, radi komunikujú a zisťujú názory iných.Ich osobný čas je pre nich dôležitý, nechcú robiť nadčasy, striktne oddeľujú súkromie od práce. Požadujú, aby hodnoty, ktoré vyznávajú, boli aj súčasťou ich práce, ktorá by mala byť zmysluplná a prispieť k pozitívnej zmene sveta.„Z prieskumu vyplynulo, že generácia Z má vo vzťahu k svojej práci vysoké očakávania. Nie sú ochotní pracovať za minimálnu mzdu, za svoj pracovný výkon chcú byť aj patrične ohodnotení, čo by si mali uvedomiť aj ich budúci zamestnávatelia,” vyhlásila za Grafton Jitka Kouba.Generácia Z očakáva od zamestnávateľov tiež väčšiu istotu zamestnania, ale aj etické podnikanie a väčšiu zodpovednosť za riešenie klimatických tém a sociálnych problémov. Na druhej strane však nechcú pracovať len preto, aby si zarobili.Vyhľadávajú skôr prácu, ktorá ich baví, napĺňa a sú v nej vytvorené vhodné pracovné podmienky. V prípade, že im niektorá z týchto vecí nevyhovuje, nemajú problém zamestnanie opustiť a nájsť si niečo ďalšie.Rovnováha medzi pracovným a osobným životom je pre generáciu Y veľmi dôležitá. Sú ochotní prijímať skúsenosti starších kolegov a využívať nové technológie. Oceňujú pružnú pracovnú dobu a homeoffice, kurzy a širšiu škálu pracovných benefitov.„Je pre nich dôležitý zmysel práce, možnosti rozvoja, či už osobného alebo profesionálneho, a odkedy sa viac začalo hovoriť o duševnom zdraví, pre mileniálov, ktorí zvykli práci obetovať niekedy aj zdravie, je starostlivosť o seba samého stále dôležitejšia,” prezradila Ľubica Melcerová.Prieskum Graftonu ukázal, že práca je pre nich dôležitá, ale nechcú, aby sa stala celým ich životom. Nové technológie, ktoré bravúrne ovládajú, im umožnili byť „multitaskermi“ a hľadať skratky pri dosahovaní ich cieľov.Vďaka okamžitým správam, sociálnym sieťam a internetu sú oveľa efektívnejší a produktívnejší, niekedy až preťažení. Trpezlivosť nie je ich silnou stránkou, chcú vidieť okamžitý efekt svojej práce a rýchlo sa dostať na vrchol.Nechcú byť ani denne zavretí v kancelárii, pretože technológie im umožňujú pracovať odkiaľkoľvek, kde je internet. Mnoho z nich za dobre odvedenú prácu automaticky očakáva vysokú mzdu.„Sú to zamestnanci, ktorí majú niekoľkoročnú prax a skúsenosti. Zadané úlohy robia najlepšie ako vedia. Z benefitov okrem každoročnej revízie mzdy podľa inflácie oceňujú najmä parkovacie miesto, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a čo najdlhšiu dovolenku,” predstavila výsledky prieskumu marketingová riaditeľka Kouba.Výsledky taktiež ukázali, že táto generácia svoju prácu vykonáva ako najlepšie vie, ale musí byť zladená s ich súkromným životom. Zamestnanci z tejto generácie nie sú ochotní pracovať na úkor svojej rodiny. V práci potrebujú cítiť, že majú zodpovednosť za svoje pracovné úlohy. Nemajú radi, ak ich niekto neustále kontroluje.Ako uvádza Alma Carreer Slovakia, generácia X požaduje v práci najmä stabilitu, a keď ju cíti, je voči zamestnávateľovi lojálna. Ak sú zamestnanci z tejto skupiny dlhšie na jednej pozícii, vyhľadajú možnosti na kariérny rast, ktoré od zamestnávateľov vyžadujú, zároveň majú dobrú pracovnú morálku.Predstavitelia generácie X majú obrovskú výhodu v tom, že patria ku generácii, ktorá sa ako prvá stretla s počítačmi a súčasnou technológiou, preto tejto vekovej kategórii nerobí problém prispôsobiť sa novinkám technologického priemyslu. Bez väčších problémov zvládajú všetky nové technologické zariadenia, ktoré zamestnanci pri práci potrebujú.Zamestnancov z Baby Boomers generácie charakterizuje najmä rešpekt k autoritám, lojalita k inštitúciám a potreba istoty a stability zamestnania. Životné skúsenosti a vyšší vek ich robia konzervatívnejšími a uzavretejšími.Nie sú nároční ani v oblasti benefitov, ocenia dni voľna počas choroby, prístup k nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, dorovnanie mzdy v prípade pracovnej neschopnosti alebo príspevok na dôchodkovépoistenie. Najdôležitejšia je pre nich stabilita a dôvera.„Výsledky nášho prieskumu tiež ukázali, že všetky generácie vnímajú potrebu prevencie a starostlivosti o svoje zdravie, čo potvrdzujú aj návštevy preventívnych lekárskych vyšetrení, ktoré majú rastúci charakter,” doplnila za Grafton Jitka Kouba.Mladšie generácie však podľa prieskumu starostlivosť o zdravie chápu skôr ako preferovanie celkového zdravšieho životného štýlu, pri starších generáciách ide už aj o absolvovanie rôznych špeciálnych zdravotných vyšetrení, ktoré sú pre nich atraktívne a zaujímavé tiež ako forma nepeňažných benefitov od zamestnávateľa.