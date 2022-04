Každému tretiemu Slovákovi stúpli mesačné náklady na život o 101 až 250 eur, ukázal prieskum

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Každému tretiemu Slovákovi stúpli mesačné náklady na život v súvislosti so zvyšovaním cien o 101 až 250 eur. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra AKO uskutočnila pre reláciu Na hrane televízie JOJ.Prieskum sa konal od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Približne 30 percent opýtaných sa vyjadrilo, že im náklady stúpli od 51 do 100 eur, takmer 15 percent do 50 eur. Žiadne zvýšenie nákladov evidovalo iba 2,5 percenta respondentov a nárast o viac ako 250 eur necelých 9 percent.Vyšší nárast pritom podľa výsledkov prieskumu uvádzali častejšie ženy ako muži. Z hľadiska veku to boli najmä stredne vekove kategórie, teda ľudia vo veku 34 až 65 rokov. V rámci geografického rozloženia sa zvýšenie životných nákladov týkalo najmä obyvateľov Trenčianskeho, Bratislavského a Žilinského kraja.Celkovo pritom zdražovanie uvádzali častejšie voliči strán Smer - Sociálna demokracia