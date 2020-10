Každý bude mať podľa Mikulca prístup k testovaniu, no zatiaľ nevie, či bude aj druhé kolo

Na odberný miestach ľudom riziko nehrozí

Druhé kolo testovania je zatiaľ otázne

V hre je aj testovanie na hraniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ukazuje sa, že každý, kto má záujem, bude mať prístup k testovaniu. Uviedol to diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Zároveň potvrdil, že funguje 98,4 percenta odberných miest.Podľa podpredsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť a exministerky vnútra Denisy Sakovej (Hlas-SD) je COVID-19 hlavne medicínsky nie politický problém. Operácia Spoločná zodpovednosť mala byť diskutovaná predovšetkým s odborníkmi. Podľa nej opozícia nedostala odpoveď napríklad na otázky, ako a prečo sa chystá celoplošné testovanie.Minister Mikulec v tejto súvislosti povedal, že operácia bola zo začiatku utajovaná vec, ktorá sa riešila v úzkom okruhu ľudí a nebol priestor na to, aby to komunikovali s opozíciu.„Dali sme priestor odborníkom, odborníci sa vyjadrili na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) SR aj na pandemickej komisii sa to odhlasovalo a proti tejto operácii bol jeden človek,“ spresnil minister vnútra s tým, že podľa neho na odberných miestach nehrozí riziko, ak ľudia dodržiavajú opatrenia, majú rúška a dodržiavajú odstupy.„Pokiaľ toto budú organizovať silové zložky a ozbrojené sily, ako sú policajti, hasiči a armáda, pochybnosti o logistike a o príprave celej akcie nemám, pretože sú to silové zložky, ktoré fungujú na príkazoch, rozkazoch a logistika bude zvládnutá. Jediné, na čo sme vždy upozorňovali, bol počet lekár, zdravotníkov a zdravotných sestier, ktorí budú robiť odbery, a to sme považovali za najslabší bod celej tejto akcie,“ dodala Saková v súvislosti s celoplošným testovaním.Či bude druhé kolo testovania, sa podľa Mikulca uvidí na základe toho, čo vyplynie z prvého kola testovania. Zároveň dodal, že ten, kto sa nepreukáže negatívnym testom, musí naďalej dodržiavať pravidlá zákazu vychádzania.Podľa Sakovej by však testovanie malo byť dobrovoľné a nie podmienené certifikátom.Režimom na hraniciach sa bude zaoberať ústredný krízový štáb a v pondelok sa o režime rozhodne. Minister vnútra sa domnieva, že testovanie na hraniciach je jednou z možností.„Nechceli sme pristúpiť k tvrdému lockdownu, chceli sme, aby ekonomika ako-tak fungovala naďalej a aby ľudia mohli ako-tak fungovať v práci. Práve preto sme prišli s možnosťou, aby sa dali otestovať, a keď budú mať negatívny výsledok, tak môžu chodiť do práce, môžu ísť do obchodu,“ dodal na záver Mikulec.