Každý desiaty dôchodca a ôsmy rodič na Slovensku si musí privyrábať

Bratislava 12. augusta (TASR) - Na Slovensku niektorým ich mesačný príjem nestačí a musia mať viac zamestnaní. Týka sa to pätiny pracujúcich, každého desiateho dôchodcu a každého ôsmeho rodiča, ktorý sa stará o dieťa do troch rokov. Ukázal to prieskum Poštovej banky.Približne päť percent z tých, ktorí pracujú, sa v prieskume vyjadrilo, že im zárobok z hlavného zamestnania nestačí a musia sa obracať aj niekde inde. Ich vedľajší príjem predstavuje najčastejšie do 400 eur mesačne. Podobný objem peňazí domov prinášajú aj tí, pre ktorých je druhé zamestnanie záľuba a nie nutnosť.priblížila hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. V príjmovej skupine do 400 eur sa snaží zarobiť si niečo navyše približne 12 % ľudí.Nutnosť obzerať sa po ďalšom príjme však pociťujú aj starší ľudia.doplnila Žáčková.Podľa údajov Eurostatu je Slovensko v počte ľudí s dvoma zamestnaniami na chvoste krajín Európskej únie (EÚ). Za Slovenskom je už len Chorvátsko a Bulharsko. Iba približne pätina ekonomicky aktívnych Slovákov má okrem hlavného príjmu zo zamestnania alebo od štátu aj ďalší príjem. Celkovo ide o približne 30.000 našincov. V skupine ekonomicky neaktívnych Slovákov si privyrába každý desiaty z nich. Najviac ľudí, ktorí majú okrem hlavného aj vedľajší príjem, je hlavne vo Švédsku, v Dánsku, ale aj Holandsku. Kým európsky priemer ľudí s dvoma zamestnaniami prestavuje tri percentá, v týchto krajinách dosahuje až do 7 %. Na Islande dokonca prekračuje 10-percentnú hranicu.vysvetlila analytička banky Lucia Dovalová. Práca na kratší pracovný úväzok je podľa jej slov typickejšia predoplnila Dovalová.Viac ako polovica slovenských domácností uvádza, že má problém vyjsť s bežnými mesačnými výdavkami. Veľké ťažkosti platiť ich vykazuje takmer každá desiata slovenská domácnosť.konštatuje Dovalová.