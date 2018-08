Každý mesiac zmizne až 23.000 mobilných zariadení

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Podľa spotrebiteľského prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab každý piaty dovolenkár (18 %) tvrdí, že fotografie a videá z ich ciest sú to najdôležitejšie, čo vo svojich mobilných zariadeniach majú uložené. V podobnom prieskume spoločnosti sa zas až 28 % respondentov vyjadrilo, že keby svoje zariadenia stratili, alebo im ich ukradli, prišli by navždy o vzácne fotografie z dovolenky.Podľa štatistík spoločnosti Kaspersky Lab je funkcia Anti-Theft, ktorá je súčasťou ich produktu Kaspersky Internet Security pre Android, spustená približne 1,5-krát za minútu a v priemere 23.000 Android zariadení je mesačne nahlásených ako stratených alebo ukradnutých. Vzhľadom na skutočnosť, že fotografie z dovolenky tvoria podľa používateľov najcennejší obsah ich mobilného telefónu, spoločnosť odporúča ľuďom, aby dbali na ochranu svojich zariadení a dát uložených v nich počas celej letnej sezóny. V opačnom prípade sa ich mobily a fotografie v nich uložené môžu zaradiť medzi tie stratené či ukradnuté.Ďalšia štúdia ukázala, že celkovo až 4 % ľudí na celom svete už má nepríjemnú skúsenosť so stratou alebo krádežou ich mobilného telefónu. Viac ako polovicu (57 %) tvorili zariadenia Android, nasledujú prenosné počítače (29 %) a iPhony (21 %).Prostredníctvom jednoduchých a účinných nástrojov na ochranu pred krádežou majú spotrebitelia v prípade straty zariadenia možnosť zapnúť budík, alebo zablokovať či lokalizovať ich zariadenie na diaľku. V prípade krádeže môžu dokonca zlodeja mobilom tajne odfotiť. Napriek rizikám a dostupnosti bezpečnostných riešení, výskum spoločnosti Kaspersky Lab ukázal, že len 22 % používateľov v súčasnosti využíva výhody ochrany proti krádeži, ktoré pomáhajú chrániť ich zariadenia.TASR informovala spoločnosť Kaspersky Lab.