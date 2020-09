Každý piaty sudca mal rodinu zamestnanú v súdnictve, prepojenia však začali po prvýkrát klesať

Nový model je transparentnejší

Proces zaberie dlhší čas

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rodinné prepojenia v súdnictve začali v rokoch 2018 a 2019 prvýkrát klesať. Vyplýva to z analýzy najnovších zverejnených majetkových priznaní sudcov, ktorú vypracovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) a zverejnila ju na svojom blogu.Počet väzieb sudcov klesol z rekordných 425 v roku 2017 na 417 rok nato a na 408 v roku 2019. Klesol aj počet prepojení medzi samotnými sudcami, teda bez väzieb na zamestnancov súdov či ministerstva spravodlivosti. Rodinných konexií medzi nimi bolo v minulom roku 121, o sedem menej ako pri maxime v roku 2017.TIS sleduje trendy rodinného prepojenia v súdnictve od roku 2012, keď vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zaviedla povinnosť menovať rodiny v súdnictve.Podľa analýz v roku 2012 mal každý piaty sudca rodinu v justícii a počet takýchto väzieb ďalšie roky narastal. V roku 2017 bolo na Slovensku o tretinu viac sudcov s rodinnou väzbou v súdnictve ako päť rokov predtým.Za poklesom v rokoch 2018 a 2019 vidí TIS sčasti odchod do dôchodku, či zmenu práce tých sudcov, ktorí mali nadpriemerné rodinné väzby, ale aj reformu výberových konaní z roku 2017.Ako informovalo TIS, za ostatné dva roky prišli do súdnictva ľudia s najmenším počtom väzieb od existencie dát. V rokoch 2017-2019 uspelo vo výberových konaniach celkovo 116 uchádzačov, pričom iba dvadsiati z nich mali rodinu na súde, išlo teda o šestinu z nich.„Nový spôsob výberu totiž pretrhal lokálne väzby uchádzačov na výberové komisie. Od júla 2017 neprebieha nábor na nových okresných sudcov individuálne v réžii každého súdu, ale hromadne pre celý kraj. Podľa viacerých uchádzačov, s ktorými sme sa o novom systéme výberu rozprávali, je nový model naozaj transparentnejší,“ dodala mimovládna organizácia.Zmena v roku 2017 priniesla aj to, že členov do komisie vyberá predseda Súdnej rady SR, a nie predseda súdu s voľným miestom. Po novom sú dvaja členovia vyberaní z databázy súdnej rady, dvaja z databázy ministerstva spravodlivosti a jeden zvolený kolégiom sudcovských rád pre príslušný obvod krajského súdu.Členstvo vo výberovej komisii je otvorené aj pre ľudí z vedeckého prostredia či neziskového sektora. Ako TIS podotklo, nevýhodou výberu pre celý kraj je, že proces zaberie dlhší čas.Miera zastúpenia rodín v slovenskom súdnictve bude podľa TIS klesať ďalej aj v tomto roku. Z Krajského súdu v Košiciach odišlo totiž niekoľko sudcov, ktorí mali v štatistikách silné rodinné prepojenia.„S účinnosťou od marca 2020 sa vzdal funkcie Imrich Volkai, spolu s ktorým na súdoch v okolí pracovala aj manželka, dcéra, zať a nevesta. Do dôchodku v rovnaký mesiac odišiel aj Juraj Sopoliga a ďalších šesť sudcov. V rokoch 2019 a 2020 celkovo zanikla sudcovská funkcia až 108 sudcom s celkovo 31 rodinnými prepojeniami,“ dodalo TIS s tým, že z 27 nových členov sudcovského stavu má rodinu v justícii šesť z nich, čo je zhruba pätina.