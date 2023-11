Každý zákon sa dá zneužiť, reaguje úrad na Tarabove „zabetónovanie“. Neznamená to však ignorovať platnú právnu úpravu (video)

Štátni predstavitelia dávajú zlý signál

Kroky nominantov bývalej vlády

4.11.2023 (SITA.sk) - Status chráneného oznamovateľa neumožňuje absolútne „zabetónovanie" sa vo funkcii. Zároveň to nie je ani účelom zákona o ochrane oznamovateľov.Pre agentúru SITA to uviedla Natália Pindrochová z odboru prevencie a komunikácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Vysvetľuje, že aj chránený oznamovateľ môže o svoju funkciu prísť, ak sú však na to zákonné dôvody. ÚOO podľa Pindrochovej posudzuje každú záležitosť individuálne i detailne a v niektorých prípadoch už súhlasil s výpoveďou zo zamestnania.„Je veľká škoda, keď politici vnášajú do zložitých odborných debát svoju vlastnú politickú agendu a šíria dezinformácie. Nechajme posúdenie odborných otázok inštitúciám, ktoré na to boli zriadené. Každý zákon sa dá zneužiť. To ale neznamená, že možno ignorovať platnú právnu úpravu a obchádzať inštitúciu, ktorá má dozerať na jej dodržiavanie," uviedla Pindrochová.Dodala, že ostatným zamestnávateľom tak najvyšší štátni predstavitelia dávajú zlý signál, že nemusia dodržiavať zákony. Vládny kabinet zrejme pripravuje zmeny na Úrade na ochranu oznamovateľov.Ako informoval vo svojom videu, ktoré má agentúra SITA k dispozícii, minister životného prostredia Tomáš Taraba , o problémoch s úradom sa už rozprávali aj na rokovaní vlády.Kabinetu sa podľa neho nepáčia kroky viacerých nominantov bývalej vlády, ktorí na ÚOO hľadajú podporu vo forme ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.„Máme jednu štátnu inštitúciu pod ministerstvom životného prostredia, kde potrebujete mať bezpečnostnú previerku na prísne tajné. No a keďže ten šéf nemá previerku na prísne tajné, tak sme ho chceli odvolať. On nám vytiahol z aktovky, že aj on je oznamovateľ protispoločenskej činnosti. Takže oni si urobili taký šport z toho, že si myslia, že budú nespĺňať základné zákonné podmienky, ale takto sa budú zabetónovať vo funkciách. Chcem len povedať, že už sme to na vláde riešili, aby to trápne zabetónovanie ľudí vo funkciách, ktorí nespĺňajú základnú zákonnú podmienku, nebolo možné,“ povedal Taraba.