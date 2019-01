Kažimír: Budúcnosťou automobilového priemyslu sú nulové emisie

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. januára (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) sa počas pracovnej cesty v Južnej Kórei stretol s vrcholnými predstaviteľmi spoločnosti Hyundai Motor Group, materská firma Kia Motors Corporation, vo vývojovom centre Namyang. Hlavnou témou diskusií bolo strategické smerovanie automobilky v oblasti výroby áut s nulovými emisiami a zapojenie Slovenska do celkovej stratégie.Zhodli sa na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti vedy a výskumu, mobility aj samotnej digitalizácie výroby.skonštatoval po stretnutí Kažimír.Obe strany označili za potrebné skvalitňovanie existujúcej a budovanie novej infraštruktúry, investície do vedy a výskumu, užšiu spoluprácu so školami či start-up komunitou sústrediacou sa práve na inovácie v automobilovom priemysle.Rezort financií zdôraznil, že v automobilovom priemysle prebieha revolúcia spôsobená zrýchľujúcou sa robotizáciou výroby. S tým podľa ministerstva súvisí rast dopytu po autách na alternatívny pohon, ale aj zmena správania koncových užívateľov. Tá je podľa rezortu financií viditeľná v rastúcom záujme o car-sharing či car-pooling, čo vytvára tlak na automobilky, aby tieto trendy zohľadnili vo svojich plánoch. Slovensko-kórejský dialóg na túto tému by mal pokračovať aj v najbližších mesiacoch.Kia Motors Corp., ktorá má v súčasnosti svoje vývojárske a dizajnové centrá v Južnej Kórei, Spojených štátoch amerických, Japonsku a v nemeckom Frankfurte, ročne vynakladá 6 % svojho obratu práve na výskum a vývoj. Slovensko tu podľa MF SR vidí potenciál v rozvoji talentu v oblasti produktového dizajnu.