Kažimír: Nemáme námietky voči cestovným šekom

Na snímke Peter Kažimír. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo financií plne rešpektuje programové vyhlásenie vlády, v ktorom je zapísaná aj realizácia cestovných šekov. V reakcii na túto iniciatívu koaličnej SNS to v utorok uviedol šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD).priblížil Kažimír.Pripomenul, že prípravy rozpočtu na budúci rok sú momentálne vo finálnej fáze. Na rokovanie vlády by sa mal návrh dostať okolo 10. októbra. Následne pôjde do parlamentu.doplnil Kažimír.Ako v utorok po dvojdňovom rokovaní s predstaviteľmi zamestnávateľov a odborov uviedol predseda koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko, ani jeden zástupca nepovedal, že rekreačné poukazy sú zlý inštitút. Už skôr tiež upozornil, že téma rekreačných poukazov je podmienkou fungovania SNS vo vládnej koalícii.poznamenal.