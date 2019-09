Kažimír: Podporili sme balík opatrení Európskej centrálnej banky

Peter Kažimír, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok doručila balík opatrení, ktorý reaguje na anemický rast cien a spomaľujúci sa ekonomický rast eurozóny a ktorý pramení z pretrvávajúcej neistoty okolo brexitu, pokračujúcej obchodnej vojny medzi Čínou a USA a s tým spojenou neistotou investorov a spotrebiteľov.uviedol ďalej v komentári k rozhodnutiu Rady guvernérov ECB z 12. septembra guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.Inflácia v eurozóne ostáva podľa Kažimíra dlhodobo pod naším cieľom a naše najnovšie prognózy ju tam zatiaľ nevidia ani počas najbližších dvoch rokov.podčiarkol.poznamenal Kažimír.zdôraznil v komentári Kažimír.Podľa guvernéra NBS je nutné na rovinu povedať, že bez súčinnosti týchto dvoch, bude pozitívny efekt a vplyv našich opatrení vždy limitovaný a minie sa účinkom.uviedol.Je preto podľa Kažimíra potrebné, aby krajiny zrýchlili svoje reformné úsilie, aby sa riešila štrukturálna nezamestnanosť a aby fiškálne politiky smerovali investície do budúceho rastu.dodal v komentári guvernér NBS.ECB prijala nové monetárne stimuly, aby podporila spomaľujúcu sa ekonomiku eurozóny. Depozitnú sadzbu znížila hlbšie do negatívneho pásma a od novembra reštartuje program kvantitatívneho uvoľňovania.Rada guvernérov na svojom štvrtkovom zasadnutí znížila depozitnú sadzbu hlbšie do negatívneho pásma, konkrétne o 10 bázických bodov z mínus 0,40 % na mínus 0,50 %. Kľúčová sadzba zostala na úrovni 0,00 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %.