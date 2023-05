Kažímír už vie termíny pojednávaní, prvýkrát pôjde pred súd 3. júla

Trestný rozkaz

Paragraf 363

15.5.2023 (SITA.sk) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír , ktorý je obžalovaný pre podplácanie, by sa mal pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku postaviť 3. júla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že vo veci sú vytýčené termíny pojednávaní aj na 4. a 20. júla a 4. a 18. septembra.Kažimíra pritom už súd uznal trestným rozkazom za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur.Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil obžalovanému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva roky. Keďže však obžalovaný, ako aj Úrad špeciálnej prokuratúry podali proti verdiktu odpor, vo veci bolo vytýčené hlavné pojednávanie. Kažimír zároveň trvá na tom, že je nevinný. Guvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého ministra financií Kažimíra ešte vo februári obžalovali pre trestný čin podplácania. Obžaloba sa podľa Úradu špeciálnej prokuratúry týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam. Generálna prokuratúra SR ešte minulý rok v júni v dôsledku zistených porušení zákona v neprospech obvineného zrušila prostredníctvom paragrafu 363 obvinenie voči Kažimírovi.Obvinenie totiž podľa prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu vzniklo len na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného. Tým je bývalý šéf Finančnej správy SR František Imrecze . Ten podľa Kanderu vo veci vypovedal viackrát a v jeho výpovediach sú výrazné rozpory.Polícia však neskôr obvinenie vzniesla opätovne. Kažimír mal podľa medializovaných informácií zohrať úlohu kuriéra a priniesť vtedajšiemu šéfovi finančnej správy Imreczemu úplatok vo výške zhruba 50-tisíc eur.