Tangle od IOTA je škálovateľná distribuovaná účtovná kniha s otvoreným kódom a bez poplatkov s cieľom podporiť bezproblémový prenos dát a hodnôt. Jej digitálnou menou je MIOTA.

Tie najzaujímavejšie aplikácie technológie blockchain sa primárne netýkajú kryptomien.

Blockchain je napríklad ideálnym a zároveň bezpečným miestom na ukladanie lekárskych záznamov a ich náležité zdieľanie so zdravotníkmi.

Je to dobré miesto na sledovanie cesty potravín a iného tovaru k spotrebiteľovi.

Je to ideálna platforma na ukladanie digitálnych dokladov totožnosti, akademických záznamov, právnych dokumentov a ďalších informácií.

A keďže je blockchain decentralizovaný, môže byť skvelou platformou na monitorovanie a ovládanie inteligentných zariadení - tzv. internetu vecí.

IOTA bola vytvorená s ohľadom na internet vecí. Je optimalizovaná na uskutočňovanie a zaznamenávanie mikrotransakcií bez poplatkov.

Vďaka tomu sa IOTA stala atraktívnou možnosťou pre investorov. A to hlavne pre tých, ktorí veria, že blockchainová technológia bude hrať kľúčovú úlohu vo Web3 ekosystéme.

Tu je stručný prehľad a niekoľko tipov kde a ako kúpiť IOTA (MIOTA).

Kde kúpiť IOTA (MIOTA)?

Dnes už existuje množstvo webových stránok a krypto platforiem, ktoré ti IOTA dychtivo predajú. Ale výber miesta na nákup IOTA coinov môže byť v skutočnosti tou najťažšou, ale niekedy aj tou najdôležitejšou, úlohou celého procesu.

Väčšina kryptobúrz vrátane tých decentralizovaných, čiže tzv. DEX búrz, čerpala svojich zákazníkov z rovnakej, relatívne malej skupiny IT expertov a skúsených majiteľov kryptomien, ktorí nemajú problém s výberom peňaženky, zabezpečenia hexadecimálnych kľúčov a priamou komunikáciou s blockchainom.

Časy sa ale zmenili. Dnes sa o kúpu IOTA a iných kryptomien po prvýkrát zaujíma čoraz viac obyčajných ľudí. Burzy, kde musí byť človek odborníkom v tejto oblasti a vedieť, ako si spraviť všetko sám, neposkytuje bezpečnosť, podporu, ani nástroje, ktoré by pomohli každodenným používateľom uspieť. Sú skvelým riešením pre digitálnych insiderov, ale to je asi tak všetko.

To nás ostatných núti premýšľať o tom, kde si IOTA kúpiť. Ak C++ jazyk nie je tvojim rodným jazykom, takmer určite by si s primeraným úsilím viac uspel, alebo uspela, na správcovskej (resp. custodial) kryptoplatforme, akou je Kriptomat.

Správcovské platformy sú veľmi jednoduché. Nájdeš na nich aktuálne obchodné ceny IOTA a coiny si na nich môžeš nakupovať aj s bankovou kartou. Ak si v blockchain svete nováčikom a chceš si kúpiť práve MIOTA coiny, platforma Kriptomat je skvelou voľbou.

Nepotrvá ti dlho, kým zistíš, že vytvorenie účtu je o niečo zložitejšie ako definovanie používateľského mena a hesla. Renomovanú krypto burzu spoznáš podľa toho, že od teba bude vyžadovať overenie totožnosti. Väčšinou je potrebné predložiť elektronickú kópiu pasu alebo iného dokladu totožnosti vydaného vládou. Ide o tzv. Know Your Customer (KYC) predpisy. Tie od teba bude vyžadovať každý podnik, ktorý dodržiava GDPR ustanovenia EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí.

Na niektorých stránkach môže overenie totožnosti trvať niekoľko hodín, alebo aj dní. Na platforme Kriptomate si jednoduchým KYC procesom prejdeš za niekoľko minút.

Ako kúpiť IOTA (MIOTA)?

Po vytvorení a overení účtu sa môžeš sústrediť na ďalšie kroky pre nákup MIOTA coinov.

IOTA (MIOTA) si najjednoduchšie a najrýchlejšie kúpiš s kartou Visa alebo Mastercard. V menu si vyber možnosť Kúpiť a postupuj podľa pokynov. MIOTA si kúpiš za niekoľkých sekúnd a coiny si môžeš ihneď pridať do svojej peňaženky Kriptomat.

Svoje investičné prostriedky si na platformu Kriptomat môžeš previesť aj bankovým prevodom, prípadne cez iné elektronické služby, ako je Skrill alebo Neteller. Kriptomat prijíma vklady vo viac ako desiatke najpoužívanejších európskych fiat mien. Keď už máš vklad na svojom účte, pokračuj podľa ponuky a môžeš začať nakupovať.

To je všetko, čo potrebuješ vedieť. Teraz si už odborníkom na to, ako kúpiť MIOTA.

Tvojim najdôležitejším rozhodnutím je výber miesta, kde si IOTA kúpiš. Pri hodnotení kryptoplatforiem nezabudni zohľadniť licencie a reguláciu, bezpečnostné certifikáty, investičné nástroje, jednoduchosť používania a zákaznícku podporu.

Pri kúpe IOTA online nedostaneš žiadne fyzické MIOTA coiny. Kúpené coiny sa ti prevedú na elektronickú adresu na blockchaine. Kriptomat sa postará o všetky detaily, čo sa týka šifrovania verejným kľúčom. Naša platforma zabezpečí okamžitý a bezpečný prevod tvojich kryptomien.

