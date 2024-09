Kde skončia milióny eur? Matovičovo hnutie podáva podnet pre podozrivú súťaž na ministerstve vnútra (video)

Ponuky nie sú zverejnené

13.9.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko podalo podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre podozrivú súťaž na Ministerstve vnútra (MV) SR . Informovalo o tom hnutie Slovensko a pripomenulo, že rezort vnútra počas úradníckej vlády vyhlásil verejné obstarávanie na 80 kusov hasičskej techniky.Išlo o vozidlá kategórie 1B v predpokladanej cene 53 miliónov eur. Hnutie upozornilo, že po nástupe ministra Matúša Šutaja Eštoka nastali v tomto obstarávaní zmeny.„Znižovali sa parametre, technické špecifikácie a upravovali sa rôzne požiadavky. Zarážajúce je, že budúci víťaz tohto tendra požiadal ministerstvo, aby z celého predmetu zákazky vypustilo napríklad rezacie zariadenie vo vozidlách, čo je mimoriadne dôležitou súčasťou hasičských áut,“ upozornilo hnutie s tým, že súčasne od ministerstva požadoval, aby sa zaviazalo minimálnym počtom automobilovej techniky, ktorá bude dodaná.„Ministerstvo vnútra pod vedením ministra upravovalo predmet zákazky na žiadosť budúceho víťaza tendra tak, aby to vyhovovalo tejto firme. Je nenormálne, že si podmienky nekládlo Ministerstvo vnútra SR, ale ten, kto neskôr tender vyhral,“ upozornil bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko). Ako spresnil, obálky s ponukami sa otvárali 31. januára 2024 a bolo deväť ponúk, ktoré nie sú zverejnené.„Víťazom sa stala s ponukou viac ako 38 miliónov eur firma LRK Trading, s.r.o., ktorá vznikla 3. mája 2023 premenovaním z firmy Slovakia Eko Resorts, s.r.o. Víťazná firma podpísala rámcovú dohodu s ministerstvom, ktoré zastupovala štátna tajomníčka Lucia Kurilovská. LRK Trading nemala v roku 2022 žiadne zisky ani tržby a bola v roku 2023 v mínuse,“ informovalo hnutie s tým, že firma Slovakia Eko Resorts mala v predmete činnosti výrobu nápojov, spracovanie drevnej hmoty a výrobu komponentov z dreva, či chov vybraných druhov zvierat.„To nemá nič spoločné s hasičskou technikou,“ vyhlásilo hnutie Slovensko. Mikulec doplnil, že táto víťazná firma si do predmetu činnosti pridala aj výrobu a údržbu motorových vozidiel dva mesiace po vyhlásení za víťaza.Hnutie ďalej upozornilo, že táto firma má jediného majiteľa, sídlo má v rodinnom dome v Rusovciach a nemá žiadnych zamestnancov.„Subdodávatelia podľa rámcovej dohody dodajú podvozky hasičských áut za 11 miliónov eur a nadstavby za 15,4 milióna eur. Rozdiel medzi cenou pre firmy, ktoré budú reálne autá vyrábať a vysúťaženou cenou je približne 12 miliónov eur,“ dodalo hnutie. Exminister vnútra je súčasne presvedčený, že občania, ale najmä hasiči si zaslúžia poznať odpovede na to, kam pôjde 12 miliónov eur.„Či to bude len provízia pre firmu a či dostanú skutočne kvalitné hasičské autá s príslušnou technikou,“ uviedol Mikulec s tým, že za ich vlády participovali na obstarávaní aj samotní hasiči. V tomto prípade sa tak však nestalo. Bol pri tom len hovorca Krajského riaditeľstva z Košíc, ktorý dohodol rekordne lacné nadstavby na autá, ale verím, že nie rekordne nekvalitné,“ uzavrel Mikulec s tým, že na Generálnu prokuratúru SR bol na toto verejné obstarávanie doručený podnet.Ministerstvo vnútra reagovalo, že je paradoxné, že obstarávanie kritizuje hnutie Igora Matoviča a Mikulec, ktorý je deštruktor Policajného zboru „Bol to práve Mikulec, ktorý počas svojho pôsobenia v rezorte vnútra robil pofidérne kšefty a prihrával lukratívne zákazky svojim kamarátom,“ vyhlásilo ministerstvo a vysvetlilo, že verejné obstarávanie na hasičskú techniku bolo vyhlásené, keď rezort vnútra viedol Ľudovít Ódor „Upozorňujeme, že tlačové konferencie hnutia Slovensko rozhodne nie sú relevantným dôvodom na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Garantom súťaže určite nebol hovorca hasičov z Košíc, čo je len ďalšie klamstvo, ale zodpovedná osoba z verejného obstarávania,“ dodalo ministerstvo a pokračovalo, že súťaž bola zverejnená v európskom vestníku verejného obstarávania a prihlásiť sa do nej mohla akákoľvek spoločnosť. Spoločnosť LRK Trading s.r.o. podľa MV SR splnila všetky stanovené požiadavky. Ministerstvo vysvetlilo, že zákon umožňuje splniť podmienky účasti cez kapacity tretích osôb, a teda subdodavateľov.„Oklieštenie tejto možnosti by mohlo byť vnímané ako diskriminačné. Víťazný uchádzač predložil z deviatich ponúk najnižšiu cenu,“ dodalo ministerstvo.Rezort vnútra upozornil, že okrem súm za vozidlá bolo súčasťou celkovej hodnoty aj ďalšie vybavenie.„Zmena predmetu podnikania musí byť v súlade s podmienkami obstarávania pri vyhodnocovaní ponúk. Počas priebehu súťaže prišlo 107 doplňujúcich otázok od uchádzačov, na základe ktorých bola úprava špecifikácie. Položka rezacích zariadení bola na základe podnetov viacerých uchádzačov vyňatá z dôvodu rozšírenia okruhu možných dodávateľov,“ vysvetlilo MV SR s tým, že sa rozhodli v súlade so zákonom nezverejniť identifikáciu neúspešných kandidátov, nakoľko sa plánujú aj ďalšie súťaže na automobilovú techniku. Nie je preto z dôvodu hospodárskej súťaže žiaduce, aby spoločnosti o sebe navzájom vedeli.„Ide teda o protikolúzne opatrenie, aby potenciálni dodávatelia nevedeli koordinovať svoj postup pri ďalších vyhlasovaných zákazkách na obdobný predmet,“ uzavrelo ministerstvo.