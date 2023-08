Kde všade je už umelá inteligencia súčasťou našich životov?

Zdravie a umelá inteligencia

Financie a umelá inteligencia

Nakupovanie a umelá inteligencia

Fyzická práca a umelá inteligencia

Využívanie energie, ochrana životného prostredia a umelá inteligencia

Technológia umelej inteligencie už umožňuje analyzovať údaje s cieľom rýchlejšie diagnostikovať pacientov, včas odhaliť choroby a začať liečbu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dnes používajú algoritmy umelej inteligencie napríklad na lepšiu a presnejšiu detekciu nádorov na rádiologických snímkach. Umelá inteligencia sa používa aj pri monitorovaní pacientov, genetickom výskume a roboticky asistovanej chirurgii. Pomáha tiež pri prevencii chorôb, pretože dokáže predpovedať potenciálne zdravotné problémy na základe veku, genetickej histórie, sociálno-ekonomického postavenia atď. Nabudúce, keď budete čakať na laboratórne výsledky, nezabudnite, že je to vďaka rýchlej umelej inteligencii.Banky a finančné inštitúcie používajú umelú inteligenciu na identifikáciu podvodov a zneužívania, analýzu úverovej bonity, správu portfólií a poskytovanie personalizovaného finančného poradenstva. Takže si vďaka nej môžete vziať pôžičku, alebo pracuje s peniazmi vo vašom súkromnom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje vaše portfólio.Podnikatelia a obchodníci už presne vedia, čo A.I. dokáže. Umelá inteligencia pomáha efektívne študovať spotrebiteľov a potenciálnych zákazníkov na základe ich vyhľadávacích a nákupných návykov. Firma potom môže ponúknuť svojim zákazníkom presne to, čo potrebujú. Pomáhala tiež pri vývoji nových produktov, napríklad prvého energetického nápoja na svete, vyvinutého výlučne umelou inteligenciou. Ten bude čoskoro na pultoch obchodov od HELL Energy. Značka vyvinula všetky prvky, prísady, dizajnové a marketingové nástroje nápoja, dokonca testovala aj jeho chuť pomocou umelej inteligencie.V poľnohospodárstve sa už na mnohých miestach používajú autonómne (samoriadiace) kombajny na zber pšenice a kukurice, a existujú aj roboty na zber hrozna. Tieto vozidlá používajú umelú inteligenciu na vnímanie prostredia, rozhodovanie a bezpečnú navigáciu. Bežne sa používajú aj na miestach, ktoré sú nebezpečné alebo škodlivé pre ľudí, pričom mnohé továrne a ťažobné prevádzky už používajú nákladné vozidlá bez vodiča.Umelá inteligencia pomáha efektívnejšie riadiť spotrebu energie v priemysle a domácnostiach, rovnako aj obnoviteľné zdroje energie. Často pomáha koordinovať prácu vedcov v boji proti znečisteniu, či optimalizovať spotrebu energie v domácnosti. Ďalej umožňuje pripojenie chladničiek k internetu, takže AI môže skontrolovať, aké jedlo máte k dispozícii, a dokonca si objednať, ak niečo chýba k večery. Môže tiež pomôcť znížiť plytvanie potravinami tým, že vám povie, ktoré potraviny čoskoro expirujú, a dokonca navrhne recepty na použitie ingrediencií.Z vyššie uvedených príkladov môžeme vidieť, že umelá inteligencia môže ísť nad rámec rutinných, monotónnych pracovných postupov nášho každodenného života a spracovať obrovské množstvo údajov v krátkom časovom období. To umožňuje ľuďom sústrediť sa na komplexné riešenie problémov, kreativitu a zmysluplné budovanie vzťahov. Umelá inteligencia by sa mala vnímať ako príležitosť spojiť sa s ľudskými schopnosťami na dosiahnutie optimálnych výsledkov v mnohých oblastiach života, keďže automatizácia každodenných úloh umožňuje ľuďom sústrediť svoj čas a energiu na činnosti s vyššou hodnotou, ktoré si vyžadujú emocionálnu inteligenciu, kritické myslenie a empatiu.