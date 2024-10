1. Aký by bol náš svet, keby nebol ten počítač, ale tá počítač?

2. Ako by ste zmenili výučbu informatiky na školách?

3. Kde zlyhali ženy v IT?

24.10.2024 (SITA.sk) - V súťaži príležitostí DITEC Opportunity Award 2024 budú študentky už šiesty ročník za sebou prezentovať svoje názory na svet informačných technológií. Tri zo študentiek si odnesú aj finančnú odmenu.Prečo v slovenčine máme "ten” počítač a nie "tá” počítač? Svet informačných technológií je dnes doménou mužov. Kde zlyhali ženy v IT, a ako by sa mohla zvýšiť kvalita výučby IT na slovenských školách? Aj na tieto otázky môžu hľadať zaujímavé odpovede slovenské stredoškoláčky so záujmom o informačné technológie, ktoré sa rozhodnú zúčastniť už šiesteho ročníka DITEC Opportunity Award 2024."Kým ženy tvoria viac ako polovicu populácie, výskumy pravidelne ukazujú, že tvoria len zhruba šestinu pracovnej sily v sektore informačných technológií u nás. My v spoločnosti DITEC preto dlhodobo podporujeme rovnosť príležitostí. Šance majú dostávať tí najšikovnejší, čo osoží všetkým. Aj touto formou chcem pozvať šikovné tínedžerky so záujmom o IT, aby sa chopili šance aj v súťaži nápadov Opportunity Award 2024,” hovorí ambasádorka pre ženy v IT Anka Záhorčáková, ktorá súťaž organizuje každoročne od roku 2019.Súťaže Opportunity Award 2024 sa môžu zúčastniť dievčatá, ktoré sú študentkami akejkoľvek strednej školy v Slovenskej republike, majú záujem o IT a v čase zapojenia sa do súťaže majú 15 - 19 rokov. Ako na to? Stačí, keď pripravia akúkoľvek formu prezentácie, či už krátky text, párminútové video alebo niekoľkoslidovú prezentáciu, so svojím názorom na niektorú z nasledovných troch tém:V našom svete stále panuje veľa predsudkov a symbolov. Ako dôležité z vášho pohľadu je, že svet počítačov si nechtiac "uzurpovali” muži?S výučbou IT má každá súťažiaca osobné skúsenosti. A odkiaľ by zmeny mali prichádzať, keď nie od tých najpovolanejších? Ako zvýšiť kvalitu na školách?Aj keď prvé algoritmy a počítače vyvíjali ženy, postupne si svet ITNechali "ukradnúť” mužmi. Kde robia príslušníčky nežného pohlavia v prístupe k technológiám chybu a čo môžu zmeniť, aby prispeli k lepšiemu svetu pre nás všetkých?Stredoškoláčky môžu svoje myšlienky spracované v akejkoľvek forme poslať do 10. novembra 2024 do polnoci na adresu studentka@ditec.sk.Porota, zložená zo zástupcov organizátora súťaže spoločnosti DITEC, a.s., občianskeho združenia Aj Ty v IT a organizátora konferencie ITAPA, vyberie tri najlepšie diela a ich autorky organizátor súťaže ocení finančnou odmenou vo výške 500 eur (1. miesto), 300 eur (2.miesto) a 200 eur (3. miesto).Víťazky súťaže si cenu Opportunity Award 2024 preberú na slávnostnom galavečere ITAPA vo štvrtok 28. novembra 2024. Všetky podrobnosti spolu so štatútom súťaže nájdu záujemkyne na www.opportunity.sk Informačný servis