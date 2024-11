KDH apeluje na Fica a strany vládnej koalície, aby si plnili ústavné povinnosti, parlament stále nemá predsedu

Morálny úpadok špičiek

Volebné kvórum

10.11.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) apeluje na premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aj na strany vládnej koalície, aby si plnili ústavné povinnosti, medzi nimi aj povinnosť v primeranom čase obsadiť post predsedu parlamentu, či ústavného sudcu.„Ani premiér nestojí nad Ústavou Slovenskej republiky a nemá právo ňou pohŕdať a vyhlasovať, že to pre neho nie je prioritou," reagujú kresťanskí demokrati na vyjadrenia premiéra v relácii STVR Sobotné dialógy z 9. novembra.Fico sa v relácii vyjadril, že obsadenie postu predsedu Národnej rady (NR) SR musí byť výsledkom dohody všetkých koaličných lídrov.Predmetná pozícia sa uvoľnila na jar tohto roka, keď bol vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Hlas-SD ) zvolený za prezidenta.Post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, opakovane oň ale prejavil záujem predseda najmenšieho koaličného subjektu, Slovenskej národnej strany Andrej Danko . NR SR v súčasnosti vedie jej podpredseda Peter Žiga Hlas-SD ).„Robert Fico a jeho strana SMER sa už štvrté volebné obdobie podieľa zásadným spôsobom na politickom riadení štátu, ktoré priviedlo Slovensko do stavu, v ktorom sa nachádza dnes," uvádza KDH. Predseda vlády podľa hnutia nesie zodpovednosť za morálny úpadok politických špičiek, ale aj za ekonomický úpadok, ktorý podľa KDH zavŕšil konsolidačným balíčkom.„Zhadzovať túto zodpovednosť na volebné kvórum je detinské," vravia kresťanskí demokrati. Reagovali tak na to, že premiér v Sobotných dialógoch načrtol myšlienku zmeny volebného kvóra a jeho zvýšenia na sedem percent.V súčasnosti musia samostatne kandidujúce politické subjekty na vstup do parlamentu získať minimálne päť percent voličských hlasov, sedempercentné kvórum platí pre volebné koalície zložené z dvoch alebo troch strán a pre volebné koalície tvorené štyrmi, alebo aj viacerými stranami, je kvórum stanovené na desať percent zo všetkých platných odovzdaných voličských hlasov.„Ak niečo pomôže Slovensku, je to efektívna správa štátu vrátane decentralizácie a presunu väčších kompetencií na samosprávy. KDH je pripravené o prenose kompetencií na samosprávy konštruktívne rokovať a pracovať so všetkými politickými stranami na dlhodobých víziách smerovania Slovenska - avšak za podmienky rešpektu k odkazu Novembra ´89 a Ústave Slovenskej republiky," uviedlo KDH.