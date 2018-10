KDH: B. Kollár je vydierateľný, potrebuje imunitu ako R. Fico

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 24. októbra (TASR) - Nočné hlasovanie parlamentu o zmene Ústavy SR, ktorá mala priniesť novú podobu voľby ústavných sudcov, bolo škandalózne. Ukázalo sa, že šéf Sme rodina Boris Kollár je vydierateľný a potrebuje imunitu rovnako ako líder Smeru-SD Robert Fico. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.povedal Hlina.Podľa jeho slov Kollár a jeho hnutie Sme rodina najskôr pristúpili na vytvorenie zákonného predpokladu, aby sa Fico dostal na ústavný súd a predsedal mu.myslí si Hlina.Aj preto sa domnieva, že Kollár nepredstavuje len reputačné riziko pre Slovensko, ale aj bezpečnostné.varoval Hlina.Na otázku, čím je Kollár vydierateľný, Hlina naznačil, že svojou minulosťou.odkázal.Na margo skutočnosti, že klub Sme rodina zmenu ústavy ako celok nepodporil, Hlina poznamenal, že to ani nebolo dôležité." dodal Hlina.Kollár na šéfa KDH reagoval stručne.povedal pre TASR.Sudcovia Ústavného súdu SR sa budú voliť tak ako doteraz. V pléne NR SR totiž v utorok neprešla novela Ústavy SR, ktorá mala do tohto procesu zaviesť niekoľko noviniek. Za zmenu najvyššieho zákona štátu zahlasovalo len 55 poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Viacero koaličných poslancov sa zdržalo, nepridala sa ani opozícia. Neúspešné výsledné hlasovanie bolo spôsobené tým, že poslanci ani na druhý pokus napriek snahe neopravili zmenu účinnosti prechodných ustanovení. Podporilo ich len 81 poslancov, minimom bolo 90.Ešte predtým sa však počítalo s tým, že ústava sa napokon bude meniť. V pléne totiž prešiel aj s podporou Sme rodina a ĽSNS 98 hlasmi dôležitý pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD). Ten spočíval v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa od poslancov aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Naopak, ak by sa takýmto spôsobom neobsadili všetky voľné miesta na ústavnom súde, v druhom kole sa malo pristúpiť k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, po dvojici na každý voľný post, z ktorých mal prezident vybrať sudcov.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Úlohou poslancov tak bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12-ročné funkčné obdobie. Na zvolenie kandidáta bude stačiť nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.