KDH bráni podľa Vašečku kandidovať Záborskej do Európskeho parlamentu

Bratislava 21. októbra (TASR) - Europoslankyňa Anna Záborská by mala opätovne kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, hoci KDH jej v tom bráni. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka (nezaradený). Rada KDH totiž rozhodla, že ak bol kandidát hnutia zvolený do funkcie trikrát po sebe, na ďalšie volebné obdobie si berie prestávku, potvrdil hovorca KDH Stano Župa.KDH obhajuje zásadu "trikrát a prestávka" odovzdávaním skúseností mladším kolegom.uviedol Župa s tým, že v KDH vyrástla nová generácia "silných pro-liferov", akými sú napríklad Eva Grey, Renáta Ocilková, Martin Dilong, Marek Michalčík, Miriam Lexmann, Maroš Čaučík a ďalší.Argument generačnej obmeny považuje Vašečka za nezmyselný.vyhlásil. Dodáva, že Záborská má medzi ľuďmi vysokú dôveru práve vďaka svojej odbornej kompetentnosti, nekompromisnému obhajovaniu kresťanských hodnôt a pevnému charakteru. Tvrdí, že takýto postoj poškodzuje KDH aj kresťanskú politiku.Na Rade KDH, ktorá sa uskutočnila minulý víkend, bola navrhnutá výnimka, aby sa prijatá zásada netýkala Záborskej. Ako informuje Župa, tento návrh nebol prijatý. Deklaroval však záujem o ďalšiu vzájomnú spoluprácu.Samotné rozhodnutie o konečnej podobe kandidátky do eurovolieb je v kompetencii Rady KDH, ktorá bude o nej rozhodovať. Europoslanec za KDH Miroslav Mikolášik avizoval, že do ďalších volieb už nebude kandidovať. Okrem Záborskej a Mikolášika dnes za KDH v europarlamente pôsobí Ivan Štefanec, ktorý pôvodne kandidoval za stranu SDKÚ-DS.Podľa Vašečku aj situácia týkajúca sa kandidátov do eurovolieb dokazuje, že vývoj v KDH sa pod vedením Alojza Hlinu neuberá dobrým smerom.dodáva poslanec.uzavrel Župa.