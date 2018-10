KDH chce za člena Správnej rady ÚPN Branislava Borovského

Na archívnej snímke Branislav Borovský. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) – Kresťanskí demokrati chcú za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Branislava Borovského, uviedli to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa bude voliť jeden člen Správnej Rady ÚPN. Nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom KDH, navrhol Borovského už v prvej voľbe, kde neuspel.povedal podpredseda KDH Peter Bobula.Borovský ako bývalý politický väzeň, odsúdený na 14 mesiacov za prenášanie náboženskej literatúry z Poľska do Československa, by chcel priniesť do Správnej rady ÚPN rozmer osobnej životnej skúsenosti s totalitným režimom v Československu.povedal Borovský. Podľa neho je dôležité, aby ÚPN aktívne spolupracoval so strednými školami a rovnako chce zvýšiť aj jeho spoločenskú vážnosť.