KDH chce zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie Blahu, podľa Richtera sa treba trikrát nadýchnuť a potom konať

Blaha odstránil portrét prezidentky

Skutok nie je žiadny problém

4.11.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pri prípadnom odvolávaní podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) budú spoliehať na to, že koaliční poslanci vyhodnotia jeho správanie ako „za čiarou".Podpredsedníčka poslaneckého klubu hnutia Martina Holečková v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS informovala, že potrebných 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k odvolaniu Blahu už majú k dispozícii a plánujú ich odovzdať v utorok budúci týždeň.Blaha vo štvrtok v kancelárii Národnej rady SR odstránil vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej nahradil portrétom predstaviteľa najradikálnejšieho komunistického krídla Che Guevaru.Šéf poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ján Richter uviedol, že sa s Blahom o jeho krokoch nerozprával.Na Holečkovú sa obrátil s argumentáciou, že KDH citlivo vníma niektoré udalosti. „Niekedy sa treba trikrát nadýchnuť a až potom začať konať," adresoval poslankyni.Avizoval, že Smer-SD otvorenie takejto schôdze nepodporí. Richter si zároveň myslí, že Blaha neporušil žiaden zákon a v tom, čoho sa Blaha dopustil, nie je absolútne žiaden problém.Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Che Guevaru obhajoval tým, že jeho meno sa neuvádza nikde z hľadiska legislatívy, ktorá charakterizuje totalitné režimy.Na otázku, čo by sa stalo, keby poslanec vyvesil v parlamente obraz vojnového zločinca, odpovedal, že by sa mal zodpovedať pred zákonom.