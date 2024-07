KDH navrhne, aby boli podmienky pre zrýchlený legislatívny proces ukotvené v ústave

Podmienky pre zrýchlený legislatívny proces

Súd zasahuje len v extrémnych prípadoch

3.7.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) plne rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR v prípade trestných kódexov.Kresťanskí demokrati však upozornili, že súlad s ústavou v ostatných častiach neznamená, že nižšie tresty, skrátené premlčacie lehoty alebo zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry budú prospešné pre spravodlivejšie usporiadanie slovenskej spoločnosti, že zvýšia bezpečnosť občanov či ochránia ich majetok.KDH zároveň navrhne, aby boli podmienky pre zrýchlený legislatívny proces ukotvené v ústave tak, aby ústavný súd mal kompetenciu zaoberať sa ich splnením.Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan v stredu na tlačovej besede totiž povedal, že pokiaľ ide o prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní, ústavný súd skonštatoval nesplnenie podmienok na takýto postup, „avšak ústavný súd nevidel taký zásah do ústavných práv alebo princípov, ktorý by znamenal protiústavný stav,“ skonštatoval šéf ÚS SR.„Ak platí staroveká zásada, že zákon vychováva, tak tento určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti,“ uviedlo hnutie. Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas priblížil, že ústavný súd obvykle veľmi zdržanlivo zasahuje do zákonodarnej moci poslancov parlamentu. Deje sa to len v extrémnych prípadoch.„Nález ústavného súdu potvrdil, že novela Trestného zákona obsahovala aj extrémne ustanovenia. Je ale nevyhnutné rozlišovať súlad s Ústavou SR a tým, či novela Trestného zákona prinesie spravodlivosť do spoločnosti,“ dodal.