19.12.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude mať v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. Informovalo o tom KDH s tým, že sa tak rozhodli aj napriek tomu, že možní kandidáti, ktorými boli europoslankyňa Miriam Lexmann a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas , by Slovensko hodnotne reprezentovali doma aj v zahraničí.Ako kresťanskí demokrati vysvetlili, súčasnú situáciu vnímajú ako zlomovú pre zachovanie slobody, a preto sa chcú „na zápase o charakter krajiny" zúčastniť inými spôsobmi, než prezidentskou kandidatúrou. Ich prioritou je rozvíjať krajinu, prinášať riešenia problémov ľudí a tiež zviesť hodnotový zápas na európskej úrovni.„Pre budúcnosť Slovenska je rozhodujúce, či budú napredovať štandardné politické strany ako KDH, ktorému záleží na riešení problémov ľudí a hodnotách, alebo populistický extrém, ktorý Slovensku neprospieva. Preto sa v KDH potrebujeme naplno sústrediť na parlamentnú prácu v prospech občanov, presadzovanie hodnotovej politiky, naďalej prehlbovať činnosť v regiónoch a vychovávať novú generáciu politikov, ktorým záleží na Slovensku," priblížil predseda KDH Milan Majerský Lexmann bude podľa KDH efektívna pri plnení cieľov, ak sa bude uchádzať o dôveru v Európskom parlamente (EP) v budúcoročných voľbách. Ako Lexmann uviedla, v posledných rokoch robila v EP všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie.„Preto chcem aj naďalej byť konzervatívnym hlasom v EP a riešiť európsku konkurencieschopnosť, ekonomickú odolnosť, naprávať zlyhania v energetickej a migračnej politike a budovať našu obranyschopnosť proti vonkajším hrozbám," vyhlásila Lexmann. Karas minulý týždeň potvrdil, že kandidovať na prezidenta nebude, no naďalej chce aktívne prispievať k rozvoju KDH.„Rád by som prispel k formovaniu dobrej vízie pre spravovanie našej krajiny, založenej na elementárnej úcte k človeku, rovnosti pred zákonom a pravidlách, ktoré rešpektujú zdravý rozum," uzavrel Karas.