KDH nepodporí programové vyhlásenie vlády, vraj obsahuje veľa textu a minimum obsahu (video)

Predvolebné sľuby zmizli

Programové vyhlásenie bolo šité rýchlo

14.11.2023 (SITA.sk) - Programové vyhlásenie vlády obsahuje veľa textu a minimum obsahu, preto ho Kresťanskodemokratické hnutie nepodporí.Ako ďalej KDH uvádza v stanovisku, očakávali, že vláda, ktorá nie je nováčik, predloží program obsahujúci jasné ciele a míľniky, ktoré budú ľahko merateľné. Nič z toho však programové vyhlásenie neobsahuje a podľa hnutia je skôr „novoročným predsavzatím po bujarej silvestrovskej noci".„Kam zmizli vaše sľuby o lacnejších potravinách? Kde je adresná pomoc pre najviac ohrozené skupiny, ktoré to najviac potrebujú? Kde je adresná pomoc dôchodcom? Kde je pomoc seniorom, chorým a odkázaným? Kde je výraznejšia podpora pre opatrovateľov a ľudí pracujúcich v sociálnych službách?" pýta sa v tejto súvislosti predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková Poslanec Jozef Hajko zase kritizuje, že vláda nepredstavila, ako chce zabezpečiť udržateľnosť verejných financií a ich krytie.„Programové vyhlásenie vlády sa financiám venuje len okrajovo, aj keď je to jedna z najdôležitejších tém. Zároveň chýba vízia, ako chce vláda rozprúdiť ekonomiku a veľmi negatívne vnímame cieľ vlády zvyšovať dane fyzickým osobám a firmám," skonštatoval.Podľa šéfa KDH Milana Majerského to vyzerá tak, že programové vyhlásenie bolo šité príliš rýchlo, len aby si kabinet Róberta Fica Smer-SD ) čo najskôr odškrtol povinnosť.„Tejto vláde nejde o riešenia a pomoc ľuďom, inak by to programové vyhlásenie vyzeralo inak," dodal Majerský.