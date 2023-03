KDH odmietlo spojenie s Kresťanskou úniou, vo voľbách nevytvoria spoločnú kandidátku

Spoločný postup

Programový návrh

26.3.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podľa Kresťanskej únie (KÚ) odmietlo spájanie kresťanských síl. Únia tak reaguje na rozhodnutie, že strany nevytvoria v nadchádzajúcich voľbách spoločnú kandidátku. Navyše podľa KÚ predstavitelia KDH pri odôvodnení rozhodnutia zavádzali.„Pravdou je, že Kresťanská únia mala úprimný záujem o spoločný postup vo voľbách. K rokovaniam sme pristupovali zodpovedne, komunikovali sme priamo a otvorene, ustúpili sme prakticky vo všetkom," skonštatovala únia. Zo strany KDH podľa stanoviska nedostala za šesť týždňov jedinú serióznu odpoveď ani jeden návrh dohody.„Naopak, KDH stále verejne opakovalo, že do volieb pôjde samo," zdôraznila únia.Vyjadrenia, že hnutie rokuje s jednotlivcami z KÚ pokladá únia za mimoriadne neférový prístup.„Vyhovárať sa na programové otázky je absurdné. Pri žiadnom z osobných stretnutí predstavitelia KDH neprišli ani s jediným programovým návrhom. Neposlali nám ani jediný písomný návrh. Môžeme potvrdiť, že nás informovali, že kampaň chcú postaviť na kritizovaní tejto vlády," zdôraznila KÚ. Nikto podľa nej nepochybuje, že medzi KDH a KÚ nie sú prakticky žiadne hodnotové a programové spory.„Ak by boli nastolené, boli by sme ich riešili. Ale neboli. KDH totiž vôbec nereagovalo. Ak nerátame dve nekonkrétne sms predsedu Majerského pani predsedníčke Záborskej," uviedla únia.Rozhodnutie KDH uprednostniť úzky stranícky záujem pred spájaním kresťanských síl Kresťanskú úniu podľa stanoviska mrzí, ale rešpektujú ho.„KÚ pokračuje vo svojej parlamentnej práci a vo svojom poslaní, ktoré má od ľudí. Potvrdzujeme náš záujem zúčastniť sa septembrových parlamentných volieb," dodala únia.