KDH posilní Anna Laurinec Šmehilová, expertka na sociálne veci (video)

1.6.2023 (SITA.sk) - Sociálnu oblasť Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) posilní expertka na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová. Nová posila KDH vyštudovala odbor sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde absolvovala doktorandské a rigorózne štúdium. Viac ako 20 rokov sa venuje deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám.Taktiež sa verejne začala angažovať ako občianska aktivistka v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím a pôsobila aj ako expertka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre túto oblasť. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová. „Príchodom rešpektovanej odborníčky Anny Laurinec Šmehilovej KDH potvrdzuje, že s politikou v sociálnej oblasti a s pomocou rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím to myslíme vážne. Je našou prioritou zlepšiť služby na Slovensku tak, aby aj ľudia v problémoch vedeli, že spoločnosť a štát pri nich stoja," uviedol predseda KDH Milan Majerský Laurinec Šmihelová tvrdí, že ľudí je potrebné vedieť počúvať, porozumieť im, hľadať a nachádzať riešenia. „Dlhodobo sa snažím, aby sa na rodiny, na potreby ľudí so zdravotným postihnutím, na odkázaných, núdznych či seniorov naozaj nezabúdalo. Svoje dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti chcem ponúknuť ľuďom tejto krajiny ako súčasť tímu KDH v parlamentných voľbách," tvrdí nová posila hnutia.