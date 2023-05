KDH požaduje od Šuchu ospravedlnenie. O Slovákoch povedal, že majú niekde v DNA pokazené chromozómy

Postoj Slovákov k rodovej rovnosti

Občania strácajú dôveru

Tlak a kultúrna zmena

22.5.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva na stiahnutie vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Vladimíra Šuchu a žiada od neho verejné ospravedlnenie za výrok, že Slováci majú niekde vo svojej DNA pokazené chromozómy.Šucha to povedal na konferencii Férová akadémia, ktorú na pôde Centra vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave organizovalo občianske združenie Žijem vedu a CVTI. Hovoril pritom o postoji Slovákov k téme rodovej rovnosti, ktorý je podľa neho akoby až geneticky zakorenený.KDH zdôrazňuje, že podporuje efektívne opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, avšak tvrdo odsudzuje slová Šuchu o tom, že Slováci majú v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti pokazené chromozómy a chybnú DNA.Hnutie zároveň tvrdí, že ak chce Vladimír Šucha dosiahnuť takúto rovnosť, jeho navrhovaným dotlačením ju určite nedocielime.„Takéto vyjadrenia považujeme za neakceptovateľné a je nepredstaviteľné, aby zneli z úst kohokoľvek a už vôbec nie zástupcu Európskej komisie. Tá by voči vedúcemu svojho zastúpenia mala okamžite vyvodiť dôsledky a stiahnuť ho," uviedol predseda KDH Milan Majerský.Slovensko si podľa neho zaslúži verejné ospravedlnenie. Upozorňuje na to, že na jednej strane prichádzajú od predstaviteľa Európskej komisie „takéto nemiestne urážky“, ale na druhej strane sa potom čudujeme, že slovenskí občania strácajú dôveru v európske inštitúcie.Výrokom vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa bude zaoberať aj parlament. Jeho výrok verejne kritizoval poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD Šucha v médiách reagoval, že jeho výrok z konferencie bol zle interpretovaný a nešlo o žiadnu urážku národa. Argumentuje, že použil nadsádzku, ktorá sa bežne používa na zdôraznenie problematiky.Na konferencii hovoril o tom, že rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami treba dostať do DNA každého človeka a musí nastať zmena myslenia.Poukázal napríklad na to, že aj konferenciu o rodovej rovnosti otvárajú traja muži. V Európskej komisii by to podľa neho neexistovalo.„Mňa to na Slovensku šokuje, že úplne bežne sa tieto veci dejú. Ale tým tlakom a kultúrnou zmenou sa to postupne dostane do DNA každého človeka a postupne sa to mení,“ skonštatoval.