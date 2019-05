Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Mimoparlamentné KDH pozýva na spoluprácu v kresťansko-konzervatívnom priestore, ktorý je roztrieštený. Oprávňuje ho na to výsledok sobotných (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktorý podľa hnutia jednoznačne preukázal, že lídrom v tomto priestore je práve KDH. Spolupráca by však nemala byť formou koalície, ale členstvom v hnutí.uviedol v pondelok na tlačovej besede predseda KDH Alojz Hlina.Hnutie je podľa neho otvorené pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú jeho hodnoty a individuálne sa prídu rozprávať o zlepšení prostredia na Slovensku.podotkol Hlina. Hnutie tak vylúčilo spoluprácu s Kresťanskou úniou (KÚ), avšak záujemcovia z radov tejto stany sú v KDH vítaní.doplnil Milan Majerský, podpredseda KDH.Podľa ďalšieho podpredsedu hnutia Petra Bobulu potvrdili voľby do Európskeho parlamentunárast KDH.podotkol.Za KDH sa do europarlamentu dostal Ivan Štefanec a po brexite by mala nastúpiť aj Miriam Lexmann. Pre Štefanca je to veľký záväzok a povzbudenie pokračovať v práci. Svoj mandát chce využiť na posilnenie pozície Slovenska v EÚ.povedal Štefanec. Miriam Lexmann verí v nádej, že sa hodnoty vrátia nielen do európskej politiky, ale aj do tej slovenskej.