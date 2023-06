KDH predstavilo svoj volebný program, má päť základných priorít (video)

Päť základných priorít

24.6.2023 (SITA.sk) - Finančné príspevky na zateplenie pre majiteľov rodinných domov, ale aj štartovacie príspevky pre nové zdravotné sestry sľubuje vo svojom volebnom programe Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Ako na tlačovom brífingu po sobotnajšom celoslovenskom stretnutí volebných kandidátov v Jasnej vyhlásil líder hnutia Milan Majerský , po dvoch vládach Smeru-SD a jednej vláde OĽaNO si ľudia na Slovensku zaslúžia mať sa lepšie.Piatimi základnými predstavenými prioritami, ktoré sa v najbližších týždňoch chystá KDH komunikovať, sú energetika, zdravotníctvo, vzdelanie, sociálna oblasť a pomoc podnikateľom.Ekonomický expert Jozef Hajko avizuje snahu o zjednodušenie daňového systému, sprísnenie marže obchodných reťazcov, ale aj zatepľovaciu podporu.„Každý, kto potrebuje, si bude môcť zatepliť dom, pričom peniaze dostane vopred. Príspevok 20-tisíc eur dostane ročne 30-tisíc majiteľov rodinných domov," vyhlásil Hajko.Kresťanskí demokrati chcú podľa slov Petra Stachuru vrátiť dôveru ľudí v zdravotný systém a posilniť dôstojnosť človeka v zdravotníckych zariadeniach.Môžeme mať pripravenú akúkoľvek reformu, ale bez personálu to nebude možné. Preto budeme presadzovať štartovací príspevok 3-tisíc eur pre každú začínajúcu zdravotnú sestruKDH pôsobilo naposledy v Národnej rade SR v rokoch 2012 - 2016. Pred siedmimi rokmi chýbalo kresťanským demokratom k päťpercentnému volebnému výsledku šesť stotín percenta, vo voľbách v roku 2020 získali 4,65 % hlasov.„KDH dobre vie, čo je to byť na dlažbe, mimo parlamentu sme dve volebné obdobia. Nejdeme vyhrať voľby, ale určite sa chceme dostať do parlamentu. KDH má na to byť vo vláde a obsadiť našimi odborníkmi jednotlivé ministerstvá a pomôcť tak vlastnými riešeniami ľuďom na Slovensku," vyhlásil líder hnutia Majerský.Dvestostranový volebný program chcú kresťanskí demokrati detailnejšie predstaviť v polovici júla, na kampaň plánujú podľa Majerského použiť 1,2 milióna eur, pričom financie budú pochádzať z pôžičiek, bankového úveru a darov.Majerský ako líder hnutia bude v septembrových parlamentných voľbách jednotkou na kandidačnej listine KDH nasledovaný ekonomickým expertom Jozefom Hajkom a nitrianskou vicežupankou Martinou Holečkovou . Ďalšie tri pozície patria podpredsedom KDH Mariánovi Čaučíkovi