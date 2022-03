KDH rezolútne odsudzuje vpád ruských vojsk na Ukrajinu, podporuje proeurópsku cestu suseda

Boj za demokraciu a slobodu

Podporujú zavádzanie sankcií

5.3.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) rezolútne odsudzuje agresiu Vladimíra Putina a vpád vojsk Ruskej federácie na suverénnu Ukrajinu. Zároveň podporujú proeurópsku cestu Ukrajiny a oceňujú jednotu Európskej únie (EÚ) pri ráznej odpovedi na vojenský útok.Pre dlhodobé riešenie otázok vyplývajúcich z prílevu utečencov a dôsledkov vojny žiada vládu SR, aby zriadila špeciálny úrad splnomocnenca. Vyplýva to zo zasadnutia celoslovenskej Rady KDH vo Zvolene.Celorepublikový orgán hnutia zdôraznil, že nevyprovokovaný vpád cudzích vojsk na územie Ukrajiny je v rozpore s medzinárodným právom a absolútnou prioritou je teraz čo najrýchlejšie nastoliť mier. „Dnes sa môže každý z nás postaviť na jednu alebo druhú stranu - buď obhajovať agresora, alebo brániť obeť. Stojíme pri ukrajinskom ľude, ktorý je obeťou agresie a prináša najväčšie obete pre svoju slobodu a nezávislosť. Ale boj Ukrajiny je aj bojom za nás, za demokraciu a slobodu v Európe i vo svete,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský Kresťanskí demokrati vítajú kroky vlády SR poskytnúť občanom Ukrajiny dočasné útočisko a oceňujú vlnu solidarity Slovákov. Podľa hnutia bude kľúčové, aby táto solidarita v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch neutíchla a pomáhala zapojiť ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, do normálneho života.„Ukrajina je náš sused a suverénny štát, ktorý má právo slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti. V tejto bezprecedentnej situácii je správne hovoriť o stratégii integrácie Ukrajiny do zjednotenej Európy,“ uviedla europoslankyňa a členka zahraničného výboru Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH), ktorá verí, že ruský ľud odmietne politiku Vladimíra Putina.„Skláňam sa pred odvahou rastúceho počtu Rusov, ktorí aj s rizikom veľkých represálií a zatýkania verejne odmietajú vojnu. Vítam, že v prípade prenasledovaných ruských a bieloruských občanov z dôvodu odmietnutia Putinovej vojny EÚ podniká kroky na ich ochranu,“ zdôraznila Lexmann.KDH podporuje zavádzanie sankcií voči Ruskej federácii a individuálnym predstaviteľom Putinovho režimu. „Podporujeme aj kroky EÚ k nevyhnutnej diverzifikácii zdrojov energie a k čo najrýchlejšiemu úplnému oslobodeniu sa od energetickej závislosti od Ruska. Tieto kroky sú nevyhnutné pre zaručenie našej bezpečnosti,“ zdôraznil europoslanec za KDH Ivan Štefanec Kresťanskí demokrati zároveň apelujú na všetkých politických predstaviteľov na Slovensku, aby vojnu na Ukrajine a utrpenie nevinných nezneužívali na získavanie politických bodov. „V tejto kritickej situácii je čas zatiahnuť za jeden povraz a v mene mieru povýšiť jednotu nad šírenie nenávisti a dezinformácií,“ uzavrel predseda KDH Milan Majerský.