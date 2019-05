KDH vyhralo v deviatich obciach v Skalickom okrese

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 27. mája (TASR) – Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu sa v okrese Skalica stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu, keď za jej kandidátov hlasovalo 22,26 percenta voličov. KDH zvíťazilo v najväčšom počte obcí - v deviatich. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.Druhým najpreferovanejším zoskupením u voličov v okrese Skalica bola strana Smer-SD, ktorá získala 14,94 percenta voličských hlasov, na treťom mieste skončila SaS so ziskom 12,23 percenta. ĽSNS volilo 11,45 percenta voličov, KDH 10,27 percenta voličov a OĽaNO získalo 8,19 percenta. Menej ako päť percent hlasov získali v okrese Skalica Sme rodina (3,62 percenta), SNS (2,95 percenta), Kresťanská únia (2,74 percenta), KDŽP (2,49 percenta), Doprava (2,29 percenta).Ďalšie strany a hnutia získali vo voľbách menej ako dve percentá hlasov. Volebná účasť v okrese Skalica dosiahla 19,68 percenta, najviac voličov (37,40 percenta) prišlo v obci Lopašov, najmenej (14,89 percenta) voličov hlasovalo v obci Brodské.Z 21 obcí a miest okresu vyhralo hnutie KDH v deviatich, v šiestich zvíťazila koalícia PS - Spolu, v štyroch obciach uspel Smer-SD a vo dvoch ĽSNS.