KDH vyvesilo na stožiar pri Pečnianskom lese kapitánsku výložku

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 19. augusta (TASR) - Mimoparlamentné KDH v pondelok vyvesilo na vlajkový stožiar pri Pečnianskom lese kapitánsku výložku. Reagovalo tak na iniciatívu predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý dal pred Národnou radou SR postaviť stožiar so štátnou vlajkou.vysvetlil médiám predseda KDH Alojz Hlina.Podľa Hlinu "niekto" potrebuje stožiarom prekrývať svoje kauzy.povedal Hlina.Stožiar KDH symbolicky chráni Pečniansky les, doteraz bol najvyšší na Slovensku. Kapitánska výložka zostane na ňom do 1. septembra 2019, kedy bude oficiálne sprístupnený aj stožiar so štátnou vlajkou pred parlamentom.Na výstavbu stožiara pred parlamentom vyzbierala Kancelária NR SR financie potrebné na všetky práce. Štát tak výstavba a inštalácia stožiara so štátnou vlajkou nebude stáť nič. Konečná suma nákladov je podľa vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana 58.043 eur bez DPH. Na stožiar dalo podľa Guspana príspevok viac ako 100 prispievateľov a vyzbieralo sa okolo 60.000 eur.Guspan doplnil, že po vyvesení štátnej vlajky na stožiar zvesia vlajky zo strechy Bratislavského hradu a parlamentu. Dodal, že okrem bezpečnosti je tiež technicky jednoduchšie starať sa o stožiar s vlajkou, pretože bude obsluhovaný zo zeme.