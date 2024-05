KDH vyzvalo Ficovu vládu, aby sa pripojila k skupine členských štátov Únie, ktoré presadzujú azylové procedúry

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.5.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie KDH ) vyzvalo vládu Smer-SD ), aby sa pripojila k skupine členských štátov Európskej únie EÚ ), ktoré presadzujú azylové procedúry. Tie by zabezpečili riadenie migrácie mimo Európy.Kresťanskí demokrati priblížili, že takéto riešenie je vyskúšané na základe spolupráce medzi Talianskom a Albánskom z uplynulého roku a v súčasnosti je možné vidieť, že prináša pozitívne výsledky vo výraznom znížení migračných vĺn. Podľa KDH je to správna odpoveď na migračný pakt, ktorý podľa nich nerieši problém s migráciou, ale ho iba odďaľuje.„Okrem toho je navrhnutý systém povinnej solidarity nastavený nespravodlivo. Nereflektuje totiž solidaritu, ktorú preukazujú krajiny vrátane Slovenska voči odídencom z Ukrajiny po vypuknutí vojny. Ak nenájdeme riešenie, ktoré bude spravodlivé a bude dávať členským štátom právnu istotu, s migračnou otázkou sa nikdy efektívne nevysporiadame," uviedla europoslankyňa Miriam Lexmann . Europarlament prijal nový migračný pakt v apríli, avšak podľa kresťanských demokratov nerieši zásadné tlaky na vonkajších hraniciach EÚ, pridáva administratívne bariéry a vytvára právnu neistotu.„Aj v prípade migrácie existujú rozumné riešenia, ktoré sú v súlade s právom, rešpektujú ľudskú dôstojnosť a najmä fungujú. Zároveň si myslíme, že v tejto téme by mohla a mala panovať aj základná zhoda naprieč politickým spektrom, keďže riadenie migrácie a ochrana vonkajších hraníc sú aj v našom národnom záujme," povedal podpredseda KDH Viliam Karas