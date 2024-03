KDH vyzvalo ľudí voliť Korčoka. Sľúbil, že v prezidentskom paláci nebude viať dúhová vlajka (video)

Vláde nezáleží na spravodlivosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pellegrini hrá falošnú hru

26.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati vyjadrili v druhom kole prezidentských volieb podporu Ivanovi Korčokovi . Informoval o tom predseda Kresťanskodemokratického hnutie (KDH) Milan Majerský s tým, že Korčok je garantom a zárukou hodnôt, ktoré reprezentuje aj KDH.„Vyzývame voličov KDH a všetkých občanov, aby v druhom kole prezidentských volieb podporili za prezidenta Ivana Korčoka," vyhlásil Majerský a vysvetlil, že Korčok bol jediným relevantným kandidátom, ktorý sa s nimi stretol a stotožnil sa s ich hodnotovým svetom.„Náš hodnotový svet bol jasne zadefinovaný do ústavných hodnôt, s tými hodnotami Korčok nemal problém a uznáva ich. Tieto hodnoty sú ochrana ľudského života od počatia, ochrana manželstva medzi mužom a ženou a ochrana ľudskej dôstojnosti. Toto sú hodnoty, ktorými sa riadime, ktorým veríme, a som rád, že Korčok sa s nimi stotožnil a dal nám prísľub, že sa nimi bude riadiť a komunikuje to aj verejne," dodal Majerský a pokračoval, že Korčok je súčasne pevne ukotvený v geopolitickom svete, ako je EÚ a NATO.„Je to svet, ktorý zabezpečuje pre SR aj bezpečnosť, aj prosperitu, a v tomto chceme aj ostať," uviedol predseda KDH s tým, že sa s Kročokom zhodujú aj v hodnotách spravodlivosti a právneho štátu. Súčasnej vláde totiž podľa KDH nezáleží na spravodlivosti a právnom štáte.„Korčok verejne vyhlásil, že v prezidentskom paláci, v prípade, že bude zvolený, nebude viať iná vlajka, než vlajka SR, že tam nebude viať dúhová vlajka a nebude sa zúčastňovať na dúhových pochodoch. To je tiež pre konzervatívneho a kresťanského voliča dôležité, a som rád, že sme sa aj v týchto veciach zhodli," dodal Majerský.Podľa KDH hrá Korčokov protikandidát Peter Pellegrini falošnú hru a má dve tváre. Ako Majerský vysvetlil, Pellegrini sa na jednu stranu pasuje za človeka, ktorý je osobnosťou západu, ale na druhej strane sa bojí povedať svojim voličom o výhodách a dobrom postavení EÚ a o výhodách bezpečnosti Slovenska vďaka členstvu v NATO.„Častokrát politici Hlasu komunikujú v konšpiračných médiách," doplnil predseda KDH s tým, že je dôležité si uvedomiť, o čom budú tieto voľby a o čom sa v nich rozhodne.Podľa Majerského ide o to, či bude prezident garantom ústavy, a tiež o tom, či prezident bude každý týždeň meniť svoj názor.„Pellegrini je človek, ktorý často mení svoj názor. Voľby budú aj o tom, či Slovensko nepríde o úspory v druhom pilieri, a tiež o tom, či naše deti neodídu do zahraničia a nikdy sa nevrátia. Rozhodne sa o tom, či sa budeme hanbiť, alebo budeme hrdí na svojho prezidenta," uzavrel Majerský.