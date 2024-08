KDH vyzýva Ficovu vládu, aby začala riešiť situáciu v regiónoch. Apelujú aj na dofinancovanie samospráv

27.8.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládu Roberta Fica Smer-SD ), aby vstúpila do dialógu so samosprávami a začala tak riešiť situáciu v regiónoch.Kresťanskí demokrati už začiatkom augusta vyzvali vládnu koalíciu na dofinancovanie samospráv a na to, aby prišli so systémovými riešeniami. Hnutie navrhlo uplatniť daňový mix, čiže výber dane fyzických osôb, ako aj časť z dane právnických osôb.„Pred rokom prebiehala kampaň do NR SR a všetky politické strany, opozičné i koaličné, chodili po regiónoch a sľubovali samosprávam, že nebudú hodené cez palubu. Prišiel december 2023 a museli sme nastavovať ročné rozpočty, v ktorých nám chýba viac ako 100 miliónov eur, a aby sme dokončili tento rok, siahame na naše rezervné fondy tak, aby sme vedeli zabezpečiť základné služby pre občanov, čo nie je dlhodobo udržateľné. Vyzývame vládu, aby vstúpila do partnerského dialógu so samosprávami a konali. Veď najefektívnejšie využiť štátne prostriedky pre ľudí v regiónoch vedia práve obce, mestá a župy,“ uviedol predseda KDH