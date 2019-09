KDH vyzýva ministra Érseka, aby nepodpísal zmluvu so ZSSK na 10 rokov

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. septembra (TASR) - K nepodpísaniu zmluvy so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) na ďalších 10 rokov na príslušné trate vyzval v pondelok ministra Árpáda Érseka (Most-Híd) europoslanec Ivan Štefanec z mimoparlamentného KDH.Najmä vzhľadom na budúcnosť a kvalitu služieb by mal podpísať dohody najviac na tri roky, povedal europoslanec s tým, že minister pripravuje podpis v najbližšom období. „konštatoval Štefanec.Priestor pre zlepšenie vidí v liberalizácii dopravných služieb.dodal. Zdôraznil, že sa treba zbaviť neefektívnosti a dosahu na štátny rozpočet. Na európskej úrovni bol štvrtý balíček o liberalizácii dopravných služieb prijatý už v roku 2016, dodal europoslanec.Podpredseda hnutia Pavol Zajac pripomenul, že nástup súkromného prepravcu by privítali aj niektorí starostovia na východnom Slovensku. Poukázal aj na nárast prepravených osôb na trati Bratislave – Komárno prostredníctvom súkromného prepravcu.Zároveň vyzval šéfa Ministerstva dopravy a výstavby SR, aby povedal, prečo bola zrušená súťaž na trať Banská Bystrica -Bratislava. V súvislosti s vypísanou súťažou na trať Žilina - Rajec ho vyzval na jej predĺženie, pretože by mala byť vyhodnotená koncom roka 2019 a už začiatkom februára 2020 by mal vysúťažený prepravca na nej jazdiť. Dodal, že v susednej ČR súťažia trate s vyše ročným predstihom, aby sa záujemcovia pripravili.Tretia výzva smerom k ministrovi smerovala k tomu, aby zrušil dotáciu na vlaky prevádzkované ZSSK spolu s Českými dráhami na území SR na trati Košice - Praha ročne vo výške 5 až 6 miliónov eur zo strany slovenského rezortu dopravy, pritom na území ČR nie sú podľa jeho slov dotované. Uvedené financie by podpredseda Zajac investoval do železničnej infraštruktúry.