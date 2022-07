KDH žiada vládu, aby samosprávam pomohla pri financovaní europrojektov. Pomohlo by to štátu aj ľuďom (video)

Štátu a ľuďom môžu pomôcť ešte viac

Z eurofondov chcú hradiť i prípravu projektov

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada vládu, aby v čo najkratšom čase umožnila mestám, obciam a krajom nulové spolufinancovanie eurofondov. Nulová spoluúčasť, ako v piatok informovalo hnutie, by podporila aj lepšie čerpanie eurofondov, v ktorom Slovensko už roky chronicky zlyháva.Ak chcú samosprávy v súčasnosti čerpať prostriedky z fondov Európskej únie , musia sa na financovaní podieľať účasťou vo výške 5 %, v novom programovom období by to malo byť 8 %.„Mestá, obce a župy opakovane ukázali, že sú schopné pomôcť štátu zvládnuť aj krízové situácie. Dnes, uprostred vážnej krízy, môžu štátu a ľuďom pomôcť ešte viac - realizáciou projektov z európskych fondov. V aktuálnej situácii si to mnohé nemôžu dovoliť. Je čas umožniť im čerpať eurofondy bez spolufinancovania,“ povedal predseda KDH Milan Majerský Ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko uviedol, že z balíka eurofondov v programovom období 2021 až 2027 by malo pri hrubom odhade obciam a mestám ísť asi 4,1 mld. eur. Päťpercentné spolufinancovanie by predstavovalo asi 200 miliónov eur rozložených na viacero rokov. Pri 8-percentnom spolufinancovaní, ktoré avizoval rezort financií, by išlo o 330 miliónov eur.„Pri porovnaní toho, o čo môžeme prísť pri podmienke spoluúčasti a čo môžeme získať jej zrušením, jednoznačne víťazí nulová spoluúčasť. Prospech z toho môžu mať všetci - štát, samosprávy a hlavne občania,“ tvrdí Hajko.KDH okrem nulového spolufinancovania tiež navrhuje, aby samosprávy mohli z európskych fondov hradiť prípravu projektov, teda medzi oprávnené výdavky zaradiť napríklad projektové dokumentácie, štúdie, analýzy či odborné poradenské služby. Spoločne so zrýchlením financovania by išlo o silné pozvanie na účinné čerpanie eurofondov.