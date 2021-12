Keď darčeky, tak z PLANEO.sk! Dostanete najmenej 3 výhody a zľavy až 30 %

Darček pre celú rodinu

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Netreba ani výskumy amerických vedcov, aby sme si boli istí, že spoliehať sa s darčekmi na Ježiška, Santu či inú astrálnu bytosť nemá zmysel. Spoľahnite sa na PLANEO elektro a ušetríte si peniaze, čas aj nervy.Nakupovanie vianočných darčekov naberá na obrátkach. Ak patríte k tým šťastlivcom, ktorí presne vedia, koho aký darček poteší, gratulujeme. Pokiaľ ste z tábora "ešte stále netuším, komu čo dať", nižšie nájdete tipy na darčeky pre celú rodinu. Nakupovať nielen darčeky sa vám oplatí na PLANEO.sk a to hneď zNakúpte si tento rokalebo na splátky a zaručene vám prídu včas, aby ste ich stihli aj pekne zabaliť. A teraz aj sľúbené tipy na darčeky.Elektrický FoodCycler poskytuje komplexné riešenie potravinového odpadu všetkého druhu., pričom neprodukuje žiadne plyny ani zápach, čím eliminuje produkciu škodlivého metánu a znižuje tak vašu uhlíkovú stopu.Ak sa rada zvŕta v kuchyni, prácu jej uľahčí kuchynský robot SENCOR STM 7878BK . Konečne bude mať v kuchyni poriadneho pomocníka a vy sa môžete bez výčitiek svedomia váľať na gauči! Robot za ňu nastrúha zeleninu, vymieša cesto, vyšľahá krém, rozmixuje ovocie, pomelie orechy a vaša mama, babka či usilovná sestra si bude môcť o to dlhšie odpočinúť. Veď si to zaslúži.Keď patríte k šťastlivcom, ktorých mužský príbuzný má nejakého koníčka, s darčekom ste to vyhrali. Rybára potešia vychytávky do jeho kempovacej výbavy, kulinára zas kvalitná panvica a špeciálne koreniny, domasedovi spraví radosť malé akvárium s rybičkami. Ak je dielňa jeho druhým domovom, určite sa poobzerajte po značke FIELDMANN . Pokiaľ radšej holduje pobytu v prírode, meteostanica SENCOR mu spoľahlivo napovie, na čo sa pripraviť, aby ho už počasie vonku neprekvapilo.Vybrať prekvapenie pod stromček pre starých rodičov býva azda najťažší oriešok, spravidla rozlúsknutý vitamínovými doplnkami. Pritom to vôbec nemusí byť problém! Stačí zájsť na návštevu a dobre sa u nich poobzerať: Čo práčka? Žmýka poriadne? Sušička by sa možno zišla tiež. Chladnička po tých rokoch nehučí a nenamrazuje? A možno by sa zišla vymeniť rúra či rýchlovarná kanvica. Nech už je to akýkoľvek spotrebič – náš tip je značka Philco , teraz si ho v PLANEO Elektro môžete bez problémov dovoliť vďaka splátkam bez navýšenia.Informačný servis