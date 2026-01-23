|
Piatok 23.1.2026
Meniny má Miloš
Archív správ
|Denník - Správy
23. januára 2026
Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni, pripomenul Fico opozícii. Premiér podpichol aj koaličných partnerov – VIDEO
Premiér Robert Fico sa vo štvrtok podvečer ohlásil z vládneho špeciálu cestou na mimoriadny európsky summit v Bruseli ku Grónsku. Vo videu skritizoval Európsku úniu, no ...
23.1.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico sa vo štvrtok podvečer ohlásil z vládneho špeciálu cestou na mimoriadny európsky summit v Bruseli ku Grónsku. Vo videu skritizoval Európsku úniu, no podpichol aj svojich koaličných partnerov.
„Na začiatku tohto vládneho obdobia som protislovenskej opozícii a médiám povedal, vidiac katastrofálny stav verejných financií, ktorý nám zanechali, že 'keď do pekla, tak na veľkom bielom koni'. Takže priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere velím: Na bieleho koňa! Som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a Slovenskej národnej strany...Alebo sa budú viesť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ povedal Fico.
Na jeho vyjadrenie už s nevôľou reagoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. V televízii TA3 v diskusii Král na ťahu vo štvrtok večer povedal, že ho to prekvapuje a prízvukoval, že bez SNS by nebol Fico premiérom ani v roku 2016, ani by neudržal moc v roku 2018 „a už vôbec nie teraz“.
„Ja mám teraz Smer a Roberta Fica v úcte a myslím si, že by bol dobrým prezidentom, ale rozprávať o tom, že pôjde do pekla na bielom koni... Musím sa priznať, že v poslednej dobe mu prestávam rozumieť, prestáva v mnohých veciach vnímať, že rozpráva jedno a koná inak. Napriek tomu SNS je v koalícii, stojí po boku Smeru, ale toto video nebolo dôstojné a hodné Roberta Fica,“ uviedol šéf národniarov.
Hovoril tiež o tom, že bol svedkom toho, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo na rezorte pod Petrom Kmecom (bývalým podpredsedom vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku za stranu Hlas, pozn. SITA) a nechápe, prečo by mal byť Kmec poslaný za veľvyslanca do Ríma. Premiér vo videu kritizoval „nepripravený samit“, ktorý nazval „super drahou večerou v Bruseli“, aj celkovo Európsku úniu.
„Mal by som sto dôvodov odmietnuť takúto medzinárodnú improvizáciu, ale keby som do Bruselu nešiel, tak všetci experti z opozície na Slovensku by išli vypadnúť z kože. Áno, vo všeobecnosti platí, že Brusel by sme nemali ignorovať. Nemali by sme však byť ani obeťou neschopnosti vedenia Európskej únie,“ vyhlásil. Na Európsku úniu podľa neho platí presne to isté, čo na masážny salón.
„Ak sa mu nedarí, nestačí vymeniť postele, treba vymeniť personál,“ povedal Fico s dodatkom, že z hlbokej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, môžeme vyjsť len s novým líderstvom a novými nápadmi. Ako doplnil, chce bojovať za silnú EÚ, ktorá bude schopná suverénne povedať svoj názor, „ako to robíme my na Slovensku“.
Na záver dodal, že v piatok má spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer) stretnutie v Paríži v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Európe. S medzinárodnými expertmi chce začať „vážnu diskusiu o prorastových rozhodnutiach pre Slovensko“.
Zdroj: SITA.sk - Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni, pripomenul Fico opozícii. Premiér podpichol aj koaličných partnerov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
