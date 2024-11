Keď je chudnutie problém. Až 20 % pacientov s rakovinou zomiera na podvýživu

12.11.2024 (SITA.sk) -"Podvýživa a neplánovaný úbytok hmotnosti sú častými sprievodnými javmi rakoviny. Dodržiavanie správnej výživy môže výrazne zlepšiť toleranciu liečby, znížiť riziko komplikácií a zlepšiť kvalitu života pacientov," hovorí Mgr. et MUDr. Petra Beran Holečková, PhD., MBA.Jedným z príznakov rakoviny býva rýchle neplánované chudnutie. Je nesmierne dôležité mu venovať pozornosť už pri diagnostike ochorenia, pretože podvýživa môže mať vplyv na toleranciu liečby, subjektívne pociťovaný stav pacienta a na dĺžku prežitia. Podvýživa môže viesť k únave, slabosti, zníženej fyzickej a mentálnej funkcii. Oslabuje imunitný systém a pacienti môžu horšie znášať vedľajšie účinky protinádorovej liečby, čo môže viesť k jej prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu.Podvýživa, inak povedané malnutrícia, postihuje pri niektorých diagnózach takmer 50 % pacientov s pokročilým ochorením. So stratou hmotnosti bojuje asi 40 % pacientov už v čase diagnostikovania ochorenia. Prieskum však ukázal, že iba 1 z 10 podvyživených pacientov dostane výživu, pričom viac ako 40 % lekárov čaká na stratu hmotnosti vyššiu ako 10 % z pôvodnej hmotnosti tela. Odborníci sa zhodujú, že podvýživa má negatívny vplyv na liečbu a priebeh ochorenia a až 20 % pacientov s rakovinou zomiera práve na podvýživu a nie na rakovinu.Liečba podvýživy je kľúčová pre zlepšenie prognózy pacienta s rakovinou. Prístup k nutrične bohatej strave je zásadný. Ak však bežná strava nestačí, dôležitú úlohu zohrávajú prípravky enterálnej výživy, ktoré poskytujú všetky potrebné makro- aj mikroživiny, v ľahko dostupnej forme.Spoločnosť Danone so svojou značkou Nutricia uskutočnila v spolupráci s onkológmi, gastroenterológmi a lekármi v nutričných ambulanciách v roku 2023 na Slovensku a v Česku štúdiu so 776 liečenými onkologickými pacientmi. Pacientom bola počas 3 mesiacov onkologickej liečby doplňovaná strava 2 fľaštičkami špeciálnej vysokoenergetickej enterálnej výživy s vysokým obsahom bielkovín, omega-3 mastných kyselín a vitamínu D.Výsledky štúdie ukázali, že hmotnosť pacientov sa stabilizovala alebo zvýšila v priemere o 1 kg. Mgr. et MUDr. Petra Beran Holečková, M.D., PhD., MBA., ktorá bola garantkou štúdie, vysvetľuje: "Štúdia zahŕňala aj testy, ktoré sledovali zlepšenie fyzickej kondície pacientov. Merali sme napríklad silu úchopu nedominantnej ruky pomocou dynamometra alebo sme pacientov testovali opakovaným vstávaním a sadaním na stoličku počas 30 sekúnd. V oboch prípadoch sme zaznamenali významné zlepšenie fyzickej výkonnosti. Po troch mesiacoch o 20 % viac pacientov uviedlo, že zvládnu 20-minútovú chôdzu, a naopak, o 41 % menej z nich pociťovalo slabosť počas posledného týždňa.""Naša enterálna výživa pomáha pacientom zabezpečiť dostatočný príjem živín a nestrácať neželane na hmotnosti. Dostatočne a správne živený pacient lepšie zvláda ochorenie, jeho liečbu a výrazne sa znižuje riziko nežiaducich komplikácií. Prípravky sú prispôsobené rôznym potrebám pacientov. Pre onkologických pacientov sú určené špeciálne imunomodulačné prípravky v kompaktnom malom 125 ml objeme pre ľahšie vypitie. Nutričné drinky môže pri identifikovanej podvýžive predpísať každý lekár na recept. Naším cieľom je pomôcť pacientovi pred, počas aj po ukončení liečby, zlepšiť jeho celkový stav a najmä kvalitu života," dodáva Angela Buday, produktová manažérka pre enterálnu výživu pre dospelých v Danone.Informačný servis