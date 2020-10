Keď prehovorím, mnohí skončia vo väzení namiesto môjho syna, soptí Jovičov otec

Odmietol prispieť na humanitárne účely

Jovič sa vyhováral na nejasné inštrukcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Útočníkovi španielskeho futbalového klubu Real Madrid Lukovi Jovičovi hrozí v Srbsku polročný trest odňatia slobody za porušenie karanténnych pravidiel, informovali v piatok štátni prokurátori.Jovič sa v marci nakrátko vrátil domov zo Španielska, aby sa v Belehrade zúčastnil na narodeninovej oslave svojej priateľky, a to napriek tomu, že mal byť vtedy v povinnej 14-dňovej izolácii v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Niekdajší hráč nemeckého Eintrachtu Frankfurt či portugalského klubu Benfica Lisabon neskôr odmietol zaplatiť 30-tisíc eur na humanitárne účely výmenou za stiahnutie obvinenia, a tak prokuratúra posunula prípad na súd a tvrdí, že Jovič by mal byť odsúdený na šesť mesiacov odňatia slobody.Hráčov otec pomenoval uvedené správy ako "prenasledovanie" jeho syna. "Srb odpustí inému Srbovi všetko okrem úspechu. Nebudem dávať žiadne vyhlásenie, pretože keď prehovorím, mnohí skončia tam, kde by chceli vidieť Luku - vo väzení," poznamenal Milan Jovič pre srbské Novosti, stanovisko prevzal aj španielsky web 20minutos.es.Keď v marci prepukla prvá vlna pandémie koronavírusu, srbská vláda stanovila pre občanov vracajúcich sa zo zahraničia povinnú izoláciu, no Jovič sa tváril, akoby sa ho táto povinnosť netýkala.Vyhováral sa, že mu nikto nedal správne inštrukcie, ako má postupovať. Jovič si pravdepodobne až následne uvedomil, čoho sa dopustil a prostredníctvom instagramu sa ospravedlnil za to, že mohol pre mnohých ľudí znamenať zdravotné nebezpečenstvo.